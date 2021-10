Windows 11 usporava AMD CPU-ove do 15 procenata

AMD je objavio da je na svim njihovim Windows 11 kompatibilnim procesorima uočeno smanjenje performansi kada se koristi novi operativni sistem. Najveće usporenje uočeno je u igrama i ono se kreće u proseku oko 10 do 15 procenata. Kada su aplikacije u pitanju, AMD je uočio smanjenje performansi u opsegu od 3 do 5 procenata. I AMD i Microsoft već rade na prevazilaženju tih problema, a patch-evi koji će ih rešiti očekuju se do kraja ovog meseca.

TPU degradira performanse?

Problem je uočen na svim Ryzen procesorima koji mogu da rade sa Windows-om 11, što znači da su pogođeni Zen+ Zen 2 i Zen 3 CPU-ovi iz Ryzen 2000, Ryzen 3000, Ryzen 4000 i Ryzen 5000 serija. Takođe, problem je uočen i u pojedinim AMD EPYC procesorima za data centre, a i na nekim novim Athlon čipovima. Kompletnu listu AMD-ovih Windows 11 kompatibilnih procesora možete da pogledate ovde.

Problemi mogu da se podele u dve kategorije. Uočeno je da L3 latencija može da se poveća do 3x, što dovodi do degradacije realnih performansi u igrama i aplikacijama koje su osetljive na latenciju memorijskog podsistema. Ovaj problem dovodi do smanjenja performansi od 3 do 5 procenata u aplikacijama, do čak 15 procenata u tzv. eSports igrama, koje su najosetljivije na latencije memorije i keša.

Drugi problem je što AMD „preferred core“ opcija, koja služi za usmeravanje single-threaded aplikacija ka najbržim jezgrima u čipu, ne radi kako treba u Windows-u 11. Ovo najviše dovodi do smanjenja performansi u čipovima sa osam ili više jezgara i sa 65 W ili većim TDP (Thermal Design Power) rejtingom.

AMD preporučuje da korisnici računara sa njihovim procesorima ne prelaze na Windows 11 dok se ovi problemi ne reše.

Izvor: tom’s Hardware

