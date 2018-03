Windows trikovi: Please wait while updates are installed

U slučaju velikog i kompleksnog operativnog sistema kao što je Windows 10, potpuno je očekivano da se pored niza korisnih opcija pojave i one koje to nisu. Oni koji su instalirali ovu verziju na samom početku, proživeli su sva njena ažuriranja, posle kojih bi uvek usledile obdukcije onih funkcija koje bi privukle pažnju ili zbog svoje korisnosti, ili iz nekog drugog razloga.

Automatsko ažuriranje

Sve do Windows-a 10, ažuriranja i zakrpe mogli su da se prilagođavaju pojedinačnim korisnicima, te je svaki pojedinac mogao sam da odlučuje o tome koje opcije želi da ažurira, te da izabere da ne ažurira ni jednu. Ali ti dani su već neko vreme deo prošlosti, te danas Windows 10 korisnicima ažurira sve ono što je spremno za ažuriranje, bilo da se njima to dopada ili ne. Jedini način da se spreči instalacija novih update-ova jeste da uređaj ne bude povezan na internet.

Dobro je to što pomenuta ažuriranja sadrže sigurnosne zakrpe, te se dešavaju u planirano vreme, tako da korisnik skoro uopšte ne mora da se bavi tim problemom. Počev od Fall Creators Update (1709), Microsoft je u svoja obavezna bezbednosna ažuriranja uvrstio i ransomware zaštitu. Na taj način se brine o četiri komponente onoga što se zove Windows Defender Exploit Guard, koji je dizajniran tako da štiti uređaj od širokog spektra malicioznih vektora, te da blokira ponašanja koja se često koriste u okviru malver napada.

Korisnici imaju mogućnost da izaberu vreme u koje ažuriranja mogu da budu instalirana, te da obeleže delove dana u kojima takva akcija ne bi bila poželjna, te na taj način osiguraju da se ažuriranje ne dešava u onim periodima kada im je potrebna puna pažnja voljenog uređaja.

Sa druge strane, loše je to što, kada se instalira neka zakrpa koja ugrožava funkcionisanje operativnog sistema na bilo kom nivou, proces njenog uklanjanja podrazumeva seriju misterioznih dešavanja, te zahteva mnogo vremena, strpljenja i energije. Tako se dolazi do zaključka da bi proces primenjivanja neke zakrpe trebalo bolje da se testira, budući da se Windows 10 korisnicima ne ostavlja izbor, što je jedna od čari automatskog ažuriranja. U prošlosti, korisnici su mogli da provere install/wait savete pre nego što odobre neki update, dok im danas jedino preostaje da se o problematičnoj zakrpi informišu tek pošto je ova dospela na njihov uređaj, te potencijalno nanela štetu.

Mnogi korisnici se slažu da je ipak najgore to što poruka “Working on updates. Don’t turn off your computer,“ koja se pojavljuje kada pokušaju da isključe kompjuter, a Windows 10 odluči da ih iznenadi (mada se ažuriranja unapred najavljuju) sa novim ažuriranjima, može da se pojavi bilo kada, što donekle ugrožava osećaj slobode, te utiče na planiranje vremena. Možda na prvi pogled ne zvuči strašno, ali zamislite da kasnite na neki važan sastanak, te vam je neophodna neka informacija koju, sticajem okolnosti, nemate na telefonu, već samo na Windows 10 računaru, pa pokušate da ga uključite kako biste došli do te informacije od koje vam zavisi poslovno postojanje, a tamo vas čeka poruka “Please wait while updates are installed,” nad kojom niste, niti ćete ikada, imali bilo kakvu kontrolu.

Kako isključiti automatsko ažuriranje

Nakon svega ovoga, potpuno je logično što neki korisnici na sve načine pokušavaju da ukinu, ili makar odlože automatsko ažuriranje.

Microsoft razvija sledeće ažuriranje za Windows 10 još od 2017. godine, te je ovo na korak od sazrevanja, pa korisnici mogu da ga očekuju već u aprilu. Kada se Windows 10 prvi put pojavio, pre skoro tri godine, opcija za odlaganje ažuriranja nije postojala, te kada bi se pojavilo na Windows Update za neki uređaj, nije bilo povratka nazad, i jedino što je korisnik mogao jeste da strpljivo ispoštuje ciklus.

Danas oni koji imaju Windows 10 Professional mogu da uđu u podešavanja, i izaberu jednu od par opcija koja će im omogućiti da odlože sledeće ažuriranje. Dovoljno je da odu na Windows Settings > Update & Security > Windows Update i kliknu na Advanced Options u Update podešavanjima, i tu dobiju dve opcije za odlaganje sledećeg Windows 10 ažuriranja.

Poslednja opcija na strani je Pause Updates, koja dozvoljava da se sva ažuriranja pauziraju u periodu od 35 dana. Jednom kada se taj period završi, uređaj će morati da instalira sva ažuriranja koja su na čekanju da bi opcija ponovo mogla da se koristi. Tako bi ova opcija mogla da bude korisna onima koji, iz nekog razloga, žele da odlože ažuriranja za svoj uređaj na mesec dana.

Oni kojima odlaganje od 35 dana, pak, nije dovoljno, mogu da posete opciju Choose when updates are installed, koja se nalazi u vrhu iste strane. U okviru ovog dela podešavanja pojavljuju se dva nova termina, koji se nalaze u padajućem meniju. Prvi je Semi-Annual Channel (Targeted), koji dozvoljava ažuriranja čim su ova dostupna za skidanje, a drugi je Semi-Annual Channel koji ažuriranje omogućava nekoliko meseci po objavljivanju.

Tako je opcija za odlaganje ažuriranja da se u padajućem meniju izabere druga varijanta – Semi-Annual Channel kao odrednica za buduća ažuriranja. To će omogućiti odlaganje od oko dva meseca, a od dana kada ažuriranje postane dostupno.

Ipak, posle svih odlaganja, uređaj će morati da skine sva ažuriranja koja su na čekanju, da bi korisnik ponovo mogao da koristi opcije za odlaganje, što liči na začarani krug koji funkcioniše po principu: odloži ažuriranje da bi ga otpremio na uređaj čim istekne period odlaganja, a kako bi mogao da odložiš sledeće ažuriranje.

