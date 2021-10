World Of Warcraft: Igra bez uvredljivih komentara

Blizzard već neko vreme pokušava da „očisti“ igru World Of Warcraft, a novo ažuriranje se fokusira na seksističke šale i sugestivne radnje.

Neki junaci su tako ostali s par rečenica koje vrte ukrug, budući da su pravljeni kao šovinisti. Ispravke su posledica onoga što se dešava u samoj kompaniji, budući da se Blizzard već neko vreme nosi s optužbama za seksualno zlostavljanje na radnom mestu. Šale su ionako prevaziđene, ili jednostavno loše, pa u 2021. godine nema mesta takvom ponašanju, čak ni u video igri. Ovo je tek jedan od primera:

Draenei Male: If you could get your hands on my family jewels I would be deeply appreciative.

Goblin Female: I’m a modern goblin woman. Independent? I still let men do nice things to me. But I stopped giving them any credit.

Orc Female: What’s estrogen? Can you eat it?

Tauren Male: Homogenized? No way, I like the ladies.

Druge obrisane „šale“ su uvredljive na sličan način, pa je veliko spremanje više nego neophodno.

