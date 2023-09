Xiaomi lansirao Xiaomi 13T seriju

Xiaomi je danas predstavio najnovije modele iz Xiaomi 13T serije, dizajnirane za korisnike širom sveta koji su spremni da oslobode svoju kreativnost. Xiaomi 13T serija poseduje Leica optička sočiva koje omogućavaju korisnicima da uhvate neverovatne fotografije, a moćne performanse, dugotrajna baterija i kristalno jasan ekran omogućavaju izuzetno korisničko iskustvo bilo da fotografišete ili gledate video-snimke.

Kreirajte svoja remek-dela pomoću profesionalnih Leica sočiva

Odgovarajući na strast nove generacije korisnika pametnih telefona prema kreativnosti, Xiaomi 13T serija donosi fotografiju na profesionalnom nivou. S obzirom na to da i Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T dolaze sa trostrukim podešavajućim kamerama koje sadrže Summicron sočiva zajednički razvijena sa Leicom, uključujući 50MP širokougaonu kameru sa ekvivalentnom žižnom daljinom od 24mm i 7P asf sočivom dizajniranim za snimanje više svetla podržavajući fotografisanje sa visokim dinamičkim opsegom, kao i 50MP telefoto objektiv sa ekvivalentnom žižnom daljinom od 50mm. Tu je i 12MP ultra-širokougaona kamera sa ekvivalentnom žižnom daljinom od 15mm koja je idealna za panoramske snimke i hvatanje prelepih pejzaža. Pokretani sa 100% DCI-P3, kako Xiaomi 13T Pro, tako i Xiaomi 13T kamere imaju širi spektar boja koji pomaže u hvatanju svakog magičnog trenutka sa klasičnim Leica kvalitetom.

Xiaomi 13T serija donosi dva originalna Leica fotografska stila: Leica Authentic Look and Leica Vibrant Look, pružajući neverovatne mogućnosti za fotografisanje ukoliko se ima u vidu reprodukcija boja, konstrast i senka koji su iskombinovani sa Leica estitetikom. Ova serija donosi čak šest Leica filtera, uključujući i najnovije Leica Sepia i Leica Blue, inspirisane LeicaM-Typ240 filmskim režimom. Pored toga, ova serija donosi i četiri nova Leica watermarks nudeći veći izbor za kompoziciju i veličinu okvira.

Xiaomi 13T serija takođe ima funkciju Prilagođenih fotografskih stilova u okviru Pro moda, koja je prvi put primenjena na Xiaomi 13 Ultra modelu. Ova funkcija omogućava korisnicima da podešavaju Ton, Toniranost i Teksturu u preddefinisanom stadijumu, zadržavajući više detalja i boja za naknadnu obradu. Omiljena podešavanja se mogu takođe sačuvati za lično prepoznatljive fotografske stilove, a sa Xiaomi ProFocus tehnologijom možete zabeležiti sve trenutke sa neverovatnim detaljima, nevezano da li se radi o close up fotografijama, objektima u pokretu ili portreta ljudi i pejzaža.

Snimanje videa na novom nivou

Sa Xiaomi 13T Pro, vaši videografski snovi postaju realnost. Uronite u svet 10-bitnog LOG 4:2:0 H.265 video snimanja, koji pruža do sad neviđenu kontrolu boje i detalja. Unapred instalirani Rec.709 LUT dodaje profesionalnu notu vašim video-snimcima, stvarajući slike modela (rendering) uz pomoć programa sa neuporedivom tačnošću boja i vizualnom dubinom.

Imajući u vidu značaj personalizacije, Xiaomi 13T je idealan uređaj koji će vam pomoći da ostvarite sve svoje zamisli. Pomoću LTU stila možete svakom video-snimku da date lični pečat. Takođe, ovaj uređaj donosi i mogućnost snimanja 8k video-snimka omogućavajući da svaka scena, nijansa i detalj bude zabeležen u kvalitetu koji može da se projektuje čak i u bioskopu. Širokougaona kamera od 50 megapiksela podržava i OIS i EIS, osiguravajući da vaši video-snimci budu fokusirani čak iako snimate u pokretu.

Glavne kamere Xiaomi 13T podržavaju snimanje 4K videa na svim žižnim daljinama, omogućavajući brzo i efikasno uređivanje snimljenog materijala. Pored toga, pro režim kod Video editor opcije u Xiaomi galeriji omogućava lako uređivanje natpisa i dodatnih zvučnih efekata što je idealno za kreiranje kratkih video sadržaja za društvene mreže ili vlog.

Sadržaj i zvuk koji ostavljaju bez daha

Pružajući nove nivoe jasnoće i živopisnih boja, Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T podižu iskustvo gledanja zahvaljujući 6,67″ CrystalRes ekranu koji podržava brzinu osvežavanja do 144Hz i rezoluciju od 1,5K (2712 x 1220). Xiaomi 13T serija koristi ekran visoke osvetljenosti od 1200 nita koji ima maksimalnu osvetljenost 2600 nita. Pruža 100% DCI-P3 pokrivenost sa podrškom od 68 biliona boja obezbeđujući end-to-end HDR10+ kompatibilnost. Ovo poboljšava kontrast između tamnih i svetlih delova slika, pružajući teksturu detalja i omogućavajući bolje balansiranje zasićenosti boja, što omogućava kreatorima sadržaja da stvaraju izvanredan sadržaj, bilo da se radi o selfijima i portretima ili video zapisima i vlogovima, sa neverovatnim kvalitetom slike. Pored toga, poseduje dva ugrađenaDolby Atoms® zvučnika.

Takođe, korisnici ova dva uređaja imaju pravo na besplatno korišćenje 100GB Google one cloud skladišta tokom 6 meseci kao i na i 3 meseca besplatnog Youtube Premium naloga.

Izvanredna performansa sa poboljšanim ukupnim iskustvom

Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T donose značajna unapređenja energetske efikasnosti i dugotrajnu bateriju.. Xiaomi 13T Pro pokreće MediaTek Dimensity 9200+ čipset sa brzim osmojezgarnim CPU-om koji pruža brzine do 3,35 GHz. Takođe, sadrži ugrađeni Arm Immortalis-G715 GPU koji poboljšava obradu slika, tako da nećete morati da brinete o trajanju baterije dok igrate igrice. Xiaomi 13T je opremljen energetski efikasnim MediaTek Dimensity 8200-Ultra čipsetom koji koristi najnoviji TSMC 4nm omogućavajući poboljšanje u performansama, kako CPU-a, tako i GPU-a. Termalna disipacija procesora na Xiaomi 13T seriji je poboljšana zahvaljujući ploči debljine 50mm od nerđajućeg čelika koja obezbeđuje da ne dođe do pregrejavanja telefona.

„MediaTek Dimensity 9200+ u Xiaomi 13T Pro donosi performanse uređaja iz višeg cenovnog ranga i izvanrednu energetsku efikasnost, dok MediaTek Dimensity 8200-Ultra u Xiaomi 13T poboljšava premijum iskustvo pametnog telefona“, rekao je Rekao je JC Hsu, korporativni potpredsednik i generalni menadžer poslovne jedinice za bežičnu komunikaciju kompanije MediaTek.

„Nastavljamo da postavljamo visoke standarde za premijum i flagship uređaje pružajući ultimativnu performansu u igrama, fotografiji, veštačkoj inteligenciji i povezivanju, osiguravajući da potrošači dobiju najviše iz svojih pametnih telefona tokom dužeg vremenskog perioda“, dodao je JC Hsu

Xiaomi 13T Pro podržava 120W HyperCharge koji omogućava 100% napunjenu bateriju za samo 19 minuta. Oba uređaja imaju opciju brzog punjenja, pri čemu Xiaomi 13T Pro postiže punjenje od 36%, a Xiaomi 13T 21% za samo 5 minuta.

Razvijena sa ISP (Interna Zaštita), SOA (Bezbedna Radna Površina), DTPT (Dinamička Turbo Power tehnologija) tehnologijama, serija Xiaomi 13T osigurava sigurno korišćenje velike baterije od 5000mAh (tip).

Savremeni stil sa dokazanom IP68 otpornošću na vodu i prašinu

Oslikavajući moderan dizajn Xiaomi 13T serije, Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T dostupni su u dve boje: Alpine blue i Black. Zadnja strana kod Alpine Blue modela ima premijum Xiaomi BioComfort vegansku kožu sa mekom teksturom koja je izuzetno udobna za držanje i rukovanje. Za razliku od Alpine Blue modela, Black model ima elegantnu sjajnu pozadinu nalik na staklo. . Oba pametna telefona su izdržljiva, a njihove IP68 ocene znače da su otporni na vodu i prašinu.

Cena i dostupnost

Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T biće dostupni u dve boje: Alpine blue i Black. Tokom pretprodaje u periodu od 27. 9. do 8.10. ove uređaje možete kupiti po sniženoj ceni od čak 15.000 dinara i dobiti Xiaomi prečišćivač 4 Compact. Xiaomi 13T Pro biće dostupan u memorijskoj varijanti 12+512GB, a Xiaomi 13T u 8+256GB.

Više informacija na linku: xiaomi13Tserija.xiaomiserbia.com

Pored toga, Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro će uključivati četiri generacije nadogradnji Android operativnog sistema, kao i pet godina sigurnosnih zakrpa.



Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T specifikacije

Xiaomi 13T Pro Xiaomi 13T Dizajn DImenzije: – Meadow Green, Black: 162.2mm x 75.7mm x 8.49mm2 – Alpine Blue: 162.2mm x 75.7mm x 8.62mm2 Težina: – Meadow Green, Black: 206g2 – Alpine Blue: 200g2 Xiaomi BioComfort veganska koža|staklo pozadiCorning®️ Gorilla®️ glass 5 frontIP685Boje: Alpine Blue, Meadow Green, Black DImenzije: – Meadow Green, Black: 162.2mm x 75.7mm x 8.49mm2 – Alpine Blue: 162.2mm x 75.7mm x 8.62mm2 Weight: – Meadow Green, Black: 197g2 – Alpine Blue: 193g2 Xiaomi BioComfort veganska koža|staklo pozadiCorning®️ Gorilla®️ Glass 5 frontIP685Boje: Alpine Blue, Meadow Green, Black Kamera LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH 24mm Leica glavna kamera – 50MP kamera širokog ugla – 1/1.28” veličina senzora – 1.22μm veličina piksela , 2.44μm 4-in-1 Super Piksel – f/1.9, 7P asferično sočivo, OIS -Podržava HDR10+ video snimanje do 4K na 30fps – Podržava 8K video snimanje na 24fps – 10-bit LOG video snimanje, podržava LUT import 50mm Leica telefonska kamera – 50MP – f/1.9, 5P asferično sočivo 15mm Leica kamera širokog ugla – 12MP – f/2.2, 5P asferično sočivo DVa Leica fotografska stila: Leica Authentic Look & Leica Vibrant LookLeica prilagođeni fotografski stiloviMaster-lens sistem: 35mm dokumentarni objektiv, 50mm Swirly bokeh lens, 90mm objektiv sa mekanim fokusomXiaomi ProFocusNoćni režim 20MP prednja kamera – f/2.2, 5P asferična sočiva – Noćni režim – Portret režim – HDR LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH. 24mm Leica glavna kamera – 50MP kamera širokog ugla – 1/1.28” veličina senzora – 1.22μm veličina piksela, 2.44μm 4-in-1 Super Piksel – f/1.9, 7P asferično sočivo, OIS – Podržava HDR10+ video snimanje do 4K na 30fps 50mm Leica telefonska kamera – 50MP – f/1.9, 5P asferično sočivo 15mm Leica ultra-široka kamera – 12MP – f/2.2, 5P asferična sočiva Dva Leica fotografska stila: Leica Authentic Look & Leica Vibrant LookLeica prilagođeni fotografski stiloviMaster-lens sistem: 35mm dokumentarni objektiv, 50mm Swirly bokeh lens, 90mm objektiv sa mekanim fokusomXiaomi ProFocusNoćni režim 20MP prednja kamera – f/2.2, 5P aspherical lens – Noćni režim – Portret režim – HDR Ekran Do 144Hz FHD+ 6.67” CrystalRes AMOLED displej – 20:9, 2712 x 1220, 446 ppi – AdaptiveSync6, do 480Hz brzina uzorkovanja dodira – Osvetljenje : HBM 1200 nita (typ), 2600 nita (vrhunac)2 – DCI-P3 spektar boja – 68 billiona boja Pro HDR displejDolby Vision®, HDR10+Prilagodljiv režim čitanjaDo 2880Hz PWM zatamnjenje Do 144Hz FHD+ 6.67” CrystalRes AMOLED displej – 20:9, 2712 x 1220, 446 ppi – AdaptiveSync6, do 480Hz brzina uzrokovanja dodira – Osvetljenje: HBM 1200 nits (typ), 2600 nita (vrhunac)2 – DCI-P3 spektar boja – 68 billiona boja Pro HDR displejDolby Vision®, HDR10+Prilagodljiv režim čitanjaDo 2880 Hz PWM zatamnjenje Performanse MediaTek Dimensity 9200+ – 4nm proizvodni proces sa efikasnom potrošnjom energije – Arm Immortalis-G715 GPU LPDDR5X RAM + UFS 4.0 storage – 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 1TB8 MIUI 14 zasnovan na Androidu 13 MediaTek Dimensity 8200-Ultra – 4nm proizvodni proces sa efikasnom potrošnjom energije – Arm Mali-G610 GPU LPDDR5 RAM + UFS 3.1 skladište – 8GB + 256GB, 12GB + 256GB8 MIUI 14 zasnovan na Androidu 13 Baterija i punjenje 5000mAh (typ) baterijaXiaomi 120W HyperCharge 5000mAh (typ) baterija67W turbo punjenje Zvuk Dvostruki zvučniciDolby Atmos® Dvostruki zvučniciDolby Atmos® Konekcija Dual SIM9Wi-Fi 7 mogućnost10Podržava NFC11BLUETOOTH® 5.45G: podržava NSA + SAFrekvencijski pojasevi: – 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78 – 4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 – 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 – 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 – 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz Dual SIM9Wi-Fi 6 mogućnost10Podržava NFC11BLUETOOTH® 5.45G:podržava NSA + SAFrekvencijski pojasevi: – 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 – 4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 – 4G: LTE TDD: B38/40/41 – 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 – 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz

