YouTube investira u kreatore koji promovišu toleranciju

YouTube je najavio plan da investira pet miliona dolara u program Creators for Change, a u cilju da članovima pomogne u borbi protiv mržnje i u promovisanju tolerancije. Program je pokrenut 2016. godine, te predstavlja kolektiv koji čini 39 YouTube-ra, koji platformu koriste da raspravljaju o različitim problemima koji muče građane širom sveta.

Članovi programa rade na projektima koji pozitivno utiču na društvo, a kako bi informisali o temama poput policijske brutalnosti, ksenofobije, rasizma, te mnogih drugih. Investicija od pet miliona dolara bi trebalo da dođe u obliku produkcijske, te marketinške podrške, a kompanija se nada da će na taj način tokom 2018. privući još zainteresovanih kreatora sadržaja koji bi učestvovali u programu, a koji već imaju određeni uticaj na svoju lokalnu zajednicu.

Investicija ne predstavlja veliki izdatak za kompaniju koja vredi oko 75 milijardi dolara, te ukazuje na to da YouTube namerava da i dalje utiče na to da njegovi korisnici platformu koriste u humane svrhe. Mediji ukazuju da je ova ideja usledila malo pošto su neki članovi programa istakli da kontroverzni kreatori YouTube sadržaja imaju mnogo više pregleda, što dovodi i do većih zarada, a u poređenju sa onima koji na svojim kanalima promovišu teme od društvenog značaja. Iako je novac tek mali deo problema koji imaju kreatori u okviru ovog YouTube programa, očekuje se da će investicija bar donekle smanjiti pritiske, te omogućiti dalji rad na temama koje bi internet korisnike mogle da učine boljim građanima.

Izvor: The Verge

