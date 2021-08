YouTube Music stiže na Wear OS

Skoro godinu dana nakon što je vlasnicima pametnih satova uskratio muziku, Google planira da im vrati pristup muzičkom servisu YouTube Music. To znači da aplikacija nakon duge pauze stiže na Wear OS.

Kompanija je prošle godine ukinula Google Music, a u korist nove YouTube Music platforme, uprkos tome što ova nije bila spremna. Jedan od problema je bio i to što je Google Music podržavao Wear OS, dok YouTube Music nije. Bilo je potrebno čak deset meseci da se reše svi problemi i da se YouTube muzički servis pojavi na pametnim satovima.

To ipak ne znači da muzika stiže na sve satove, već samo na Wear OS 3, koji je dostupan jedino u okviru novog modela Galaxy Watch 4 kompanije Samsung. Drugim rečima, to da je aplikacija YouTube Music već dostupna na Wear OS znači samo to da je preinstalirana na svim Galaxy Watch 4 satovima, dok na starije Wear OS 2 modele verovatno nikada neće stići.

Izvor: Ubergizmo

