YouTube testira automatsku detekciju proizvoda u video snimcima

YouTube uvek izvodi eksperimente. Sada su počeli sa sveobuhvatim testom svoje platforme i automatskim prepoznavanjem liste proizvoda u video zapisima koji su uploadovani kod njih.

Testiranje u Sjedinjenim Američkim Državama

Od 22. marta ove godine, taj test se proširuje na ljude koji gledaju video zapise u SAD-u. Rana verzija ove nove funkcionalnosti bila je testirana tokom prošle godine, mada je uzorak i fokus grupa za taj test bila vrlo mala, pa rezultati nisu bili zadovoljavajući.

Pretpostavlja se da je to potez čiji je cilj da Google-u da svoj deo neverovatno unosnog pridruženog tržišta linkova, istovremeno vezujući trgovinu direktno za otpremanje video zapisa. Ove liste mogu da funkcionišu kao drugi algoritam preporuka, s YouTube-om koji prikazuje video zapise koji sadrže slične proizvode. Takođe bi YouTube stavio u isti prostor za kupovinu kao i druge društvene platforme poput Instagrama. Još uvek se ne zna hoće li ova opcija zaživeti. Činjenica je da bi ovo umnogome povećalo prihode YouTube-a, a on bi na neki način postao centar za zabavu + kupovinu, što do sada nikome nije pošlo za rukom u većem obimu.

