Zabrinuti ste da vas TV sluša? IARPA želi da zaštiti vaš glas

Istraživačka agencija obaveštajne zajednice želi da razvije tehnologiju za anonimizaciju glasova

Zvaničnici iz Intelligence Advanced Research Projects Activiti rade na novom softveru kako bi sprečili da vaši pametni uređaji naruše vašu privatnost. Kako se uređaji Internet of Things (IoT) šire, njihova tehnologija aktivirana glasom može prikupiti mnoštvo informacija o korisnicima — informacije koje se mogu koristiti za identifikaciju i profilisanje pojedinaca, od dijalekta do nivoa stresa. Kombinujte to sa unapređenim sposobnostima veštačke inteligencije i postoji kapacitet za zloupotrebu. Ove mogućnosti su bile prikazane u nedavnom emitovanju serije 60 minuta u kojoj je etički haker uspeo da generiše i imitira glas dopisnice CBS-a Šarin Alfonsi. Zvaničnici IARPA-e se nadaju da će pomoći u zaštiti privatnosti pojedinca pomoću programa koji nastoji da modifikuje snimljeni govor u realnom vremenu. Program Anonymous Real-Time Speech nastoji da razvije i preklopi nove algoritme koji mogu da izmene govor pojedinca na uređaju tako da se uređaj ne može pripisati zvučniku. „Mi živimo u svetu u kome većina moderne elektronike ima mikrofone koji uvek osluškuju govorne signale, i stoga se naš govor snima skoro svuda“, navodi se u izveštaju IARPA u kome se navodi 36-mesečni ARTS program. „Ovi snimci se mogu iskoristiti pretnjama privatnosti kao što su biometrijsko prepoznavanje, profilisanje pozadine i emocionalni skrining”.

Program će se fokusirati na mogućnosti kao što su obrada govora i signala, sinteza govora, prepoznavanje govornika, obrada prirodnog jezika, forenzička nauka o govoru i druge.

Početni fokus će se usredsrediti na engleski, zatim prelazak na španski i druge široko korišćene jezike, na kraju pretvarajući snimljene glasove u anonimni izlazni govor koji zvuči kao osoba koja se ne može identifikovati.

Agencija traži stručnost u oblastima kao što su akustičko modeliranje, audio obrada, forenzička fonetika, identifikacija govornika, percepcija govora, konverzija glasa, transformacija glasa i druge.

Dan predlagača biće hibridni sastanak koji se održava u blizini Dupont Circlea u Vašingtonu, DC, a takođe će biti emitovan i za udaljene učesnike. Podnosioci registracije će imati priliku da podnesu prezentacije za petominutne razgovore kako bi istakli mogućnosti svog rešenja i kako bi se ono moglo primeniti na ARTS program.

IARPA je ranije koristila takve događaje za izviđanje novih potencijalnih tehnologija, uključujući januarsko obaveštenje u kojem se traže potencijalna rešenja za odbranu od sajberpsihologije.

Izvor: Nextgov

