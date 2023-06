Siri postaje pametnija, ali Apple Home i dalje zaostaje

Siri će sada upravljati sa dve (ili više) komandi odjednom. Ali Apple-ova platforma za pametne kuće nije videla nikakva veća ažuriranja na WWDC-u ove godine jer čeka da Matter sazri.

Siri će uskoro rukovati „više komandi“ uzastopno bez da morate ponovo da izgovorite njeno ime

Uprkos nekim nagoveštajima o mogućem Apple pametnom ekranu sa novom Stand► funkcijom za iPhone, Apple-ov WWDC je bio ne baš impresivan za pametni dom. Ali Apple je najavio jedan značajan dodatak, Siri će uskoro rukovati „više komandi“ uzastopno bez da morate ponovo da izgovorite njeno ime. Ovo može izgledati kao malo ažuriranje, ali za svakoga ko koristi glasovnu kontrolu u pametnom domu, rekavši: „Siri, ugasi svetla u trpezariji i zaključaj ulazna vrata“ biće veliko poboljšanje. Međutim, to je takođe još jedan primer kako Apple i dalje zaostaje u pogledu smart kuće. I Amazonova Alexa i Google Assistant su dovoljno pametni da razumeju uzastopne zahteve već godinama, ali Siri je i dalje svaki put trebalo lepo pitati. Sa svojim najnovijim ažuriranjima, Apple je takođe izbacio „Hej“ iz „Hej Siri“, dovodeći ga u skladu sa prirodom jedne budne reči svog najvećeg konkurenta, Alexa.

Jedna oblast u kojoj je Apple ispred igre je kontrola pametnog doma na svojoj TV platformi, a tvOS 17 ima redizajniran kontrolni centar koji izgleda kao da će malo olakšati navigaciju do vaših kamera i aktiviranje scena pomoću Siri daljinskog upravljača. Najavljeno je i nekoliko manjih ažuriranja za aplikaciju Apple Home, uključujući do 30 dana „istorije aktivnosti“ sa uređaja kao što su brave na vratima, garažna vrata, alarmni sistemi i kontaktni senzori. Ovo će biti vidljivo u aplikaciji u okviru Safety & Security i može da prikaže kada su garažna vrata otvorena ili zatvorena, aktiviran bezbednosni sistem i kada su vrata zaključana ili otključana. To je dobrodošla funkcija, ali opet, nešto se već nalazi u većini aplikacija za pametne kuće.

Takođe je verovatno da ćemo videti nekoliko podešavanja Apple Home UI-a kada iOS 17 zaista stigne kasnije ove godine. Neki su već primećeni u beta verziji za programere, kao što je poboljšani birač boja za svetla i prilagodljivi Home vidžet. Apple je takođe najavio da su PIN kodovi i otključavanje dodirom sada dostupni za pametne brave kompatibilne sa Matterom (od kojih trenutno postoji jedna). Verovatno, ovo otvara mogućnost da se HomeKey brave dodaju preko Matter-a i ne izgube tu osnovnu funkciju. Međutim, trenutno ne postoje brave kompatibilne sa HomeKey-om koje rade sa Matter-om.

Ovaj opšti nedostatak aktivnosti ove godine naglašava ono što verujemo da je Apple-ov plan da se u potpunosti osloni na Matter za svoje napore za automatizaciju kuće. Novi standard pametnog doma koji zastupa Apple i njegovi konkurenti, uključujući Amazon, Google i Samsung, još uvek jedva puzi, i mislim da nećemo videti nove funkcije iz Apple Home-a koje nisu povezane sa Matterom.

Ono što je verovatnije, a čemu smo se nadali od ovogodišnjeg WWDC-a, jeste da ćemo videti više Apple-ovih jedinstvenih karakteristika – kao što su adaptivno osvetljenje i HomeKit Secure Video – portovanih na Matter standard kako bi svi mogli da uživaju.

Na kraju krajeva, prošlogodišnji WWDC je bio baner za Apple Home zbog Matter-a. Kompanija je najavila potpuno novu Apple Home aplikaciju, zajedno sa potpuno novom arhitekturom za svoju HomeKit pametnu kućnu platformu, i rekla svima da je Matter u suštini izgrađen na HomeKit-u. Zatim je usledio novi Apple HomePod u januaru ove godine sa ugrađenim Thread radiom — Thread je jedan od dva bežična protokola na kojima Matter radi.

Za korisnike Apple Home-a, Matter ima potencijal da dovede Apple-ovu platformu za pametne kuće u rang sa konkurencijom kada su u pitanju kompatibilni uređaji – još jedno mesto za kojim Apple zaostaje. Biće više gadžeta od više proizvođača kompatibilnih sa njihovim podešavanjem.

Već vidimo da se ovo dešava. Pametna svetla iz Govee-a i pametne zavese iz SvitchBot-a sada rade sa Apple Home-om, a Matter bi takođe trebalo da unese nove kategorije uređaja u Apple Home, uključujući veoma tražene kao što su robotski usisivači i hranilice za kućne ljubimce. Ali Matterov napredak je bio mnogo sporiji nego što je iko očekivao, a čini se da to uključuje i Apple.

