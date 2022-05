Zahvaljujući Microsoft-u, možete ponovo besplatno igrati Fortnite na iPhone-u

Nakon godina bez jedne od najpopularnijih igara na svetu, igrači iOS-a i iPadOS-a konačno mogu ponovo da igraju Fortnite zahvaljujući Microsoft-u i Epic Games-u.

Fortnite besplatno, za sve

Fornite stiže u Xbox Cloud Gaming i svi će moći da ga igraju bez potrebe za Xbox Game Pass Ultimate subscription.

Kao deo Microsoftove „misije da igračima donese radost i zajednicu igara gde god da se nalaze“, Fortnite se sada može igrati na bilo kom iOS, iPadOS, Android telefonu ili tabletu ili Windows računaru sa pristupom internetu preko veb browsera, bez potrebe za preuzimanjem ili instaliranjem bilo čega, sve dok imate Microsoft nalog, što je neverovatno niska granica za ulazak. Iako sve ovo zvuči dobro, usluga Xbox Cloud Gaming je još uvek tehnički u beta verziji, tako da je trenutno dostupna samo u 26 zemalja. Takođe će vam biti potrebna brza internetska veza ako želite besprekornu igru bez ikakvih problema ili prevelike kompresije u Fortniteovoj grafici. Srećom za ljubitelje mobilnih igara koji nisu previše zainteresovani za Fortnite, u Xbox Wire post-u koji najavljuje Fornite-ov slavni povratak na iOS uređaje, Microsoft je napomenuo da planira da unese više besplatnih igara na uslugu Xbox Cloud Gaming u budućnosti, međutim, trenutno nema naznaka koje će druge besplatne igre biti dostupne u ovom trenutku.

Zahvaljujući tome što su Epic Games i Apple ušli u pravnu bitku jedni sa drugima, Fortnite nije zvanično dostupan na iOS uređajima otkako je aplikacija povučena iz App Store-a u avgustu 2020. Međutim, postojao je niz rešenja koja su omogućila iOS igrači da dobiju svoj fix za Fornite. Nedavno je Nvidijin GeForce Now omogućio iOS igračima da lako igraju Fortnite preko Safari browsera, slično onome što Microsoft Xbox Cloud Gaming sada omogućava korisnicima. Međutim, igrači na besplatnim GeForce Now nalozima bili su ograničeni na igranje samo sat vremena na prilično osnovnoj virtuelnoj mašini. Iako je ovo omogućilo korisnicima iOS-a i iPadOS-a da igraju Fortnite umereno, to je daleko od idealnog rešenja, jer ograničenja u vremenu igranja, a da ne pominjemo listu čekanja usluge, guraju igrače ka plaćenim GeForce Now nivoima, nešto što Microsoft za sada ne radi, jer je Fortnite dostupan za igranje bez pretplate na Xbox Game Pass Ultimate. Sa više besplatnih naslova obećanih za Xbox Cloud Gaming u budućnosti, moraćemo da sačekamo i vidimo da li besplatne igre zaista ostaju besplatne u cloudu i da li je Microsoft zaista posvećen svojoj misiji da učini igre dostupnije ljudima širom sveta.

Izvor: Techradar

