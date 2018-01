Zakrpe za Meltdown i Spectre uzrokuju probleme i kod uređaja sa novijim procesorima

Kako je već ranije pisano, Intel-ove zakrpe za Meltdown i Spectre uzrokuju probleme koji uključuju i restartovanje uređaja sa starijim procesorima, a iz kompanije kažu da bi poslednja ažuriranja mogla da uzrokuju slične probleme i kod kompjutera sa novijim procesorima.

Tako je naznačeno da ažurirani uređaji sa Ivy Bridge, Sandy Bridge, Skylake, pa čak i novijim Kaby Lake procesorima mogu da budu pogođeni ovim problemom. Zakrpe mogu da utiču i na performanse, te iz Intela kažu da su testiranja ukazala na usporavanja od 4% u odnosu na punu brzinu, dok neka druga testiranja na serverima, pak, ukazuju na to da usporavanja mogu da idu i do 25%. Intel je do sada objavio ažuriranja za 90% procesora koji su proizvedeni u poslednjih pet godina, te naglasio da kompanija ima još puno posla u vezi sa rešavanjem ovog problema.

Izvršni direktor kompanije, Brian Krzanich, obećao je da će Intel povećati transparentnost kada su problemi sa zakrpama za Meltdown i Spectre u pitanju, a problemi su pogodili skoro svaki uređaj koji je proizveden u poslednje dve decenije.

Izvor: The Verge

