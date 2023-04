Zaposleni u Tesli navodno delili video zapise sa automobila kupaca

Prema izveštajima Reuters-a, zaposleni su čak podelili i snimak deteta koje je udario automobil.

Osetljive fotografije i video snimci

Neki radnici Tesle međusobno su delili osetljive fotografije i video zapise snimljene kamerama koje se nalaze na automobilima vlasnika. To se dešavalo nekoliko godina. Bivši zaposleni Tesle objavili su da su kolege delile slike u grupnim dopisivanjima i komunikaciji između 2019.godine i 2022.godine.

Na jednom takvom video snimku se vidi kako Teslin automobil vozi velikom brzinom pre nego što je udario dete na biciklu. Drugi snimci su uključivali stvari poput golog muškarca koji ide prema vozilu. „Mogli smo da ih vidimo kako peru veš i zaista intimne stvari. Videli smo njihovu decu“, rekao je jedan od bivših zaposlenih.

Navodno su radnici jedni drugima slali i video snimke snimljene u garažama vlasnika Tesle. Na jednom snimku je navodno prikazana sportski automobil Lotus Esprit. Taj automobil se pojavio u filmu o Džejmsu Bondu iz 1977.godine „Špijun koji me je voleo“. Izvršni direktor Tesle Elon Musk kupio je to vozilo pre deceniju. To ukazuje da njegovi zaposleni dele snimke koje je vozilo snimilo u njegovoj garaži.

Kršenje privatnosti

“Praksa dijeljenja slika bila je kršenje privatnosti, da budem iskren”, rekao je jedan od bivših zaposlenih. “Uvek sam se šalio da nikad ne bih kupio Tesla automobil nakon što sam video kako su tretirali neke od tih ljudi.”

Na svojoj veb stranici Tesla navodi da je svako novo vozilo koje napravi opremljeno sa osam spoljnih kamera. One podržavaju funkcije kao što su Autopilot, Smart Summon i Autopark. Funkcija takođe omogućuje sistem nadzora Sentry Mode koji snima ljudi koji se približavaju parkiranom automobilu i druge naizgled sumnjive aktivnosti.

Kompanija navodi u svom obaveštenju o privatnosti korisnika da je dizajnirala sistem kamera da zaštiti privatnost korisnika. Takođe, kompanija navodi da čak i ako se vlasnici odluče da podele snimke kamere sa Teslom u svrhe poboljšanja softverskog algoritma „snimci kamere ostaju anonimni i nisu povezani sa ljudima ili sa vozilom“. Posebni slučajevi su snimci koji uključuju bezbednosne događaje, kao što je sudara ili aktiviranja vazdušnog jastuka.

Izvor: Engadget

