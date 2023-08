Zaštita krajnjih tačaka je ključna za sajber bezbednost kompanija

Rad na daljinu, usvajanje cloud infrastrukture i konvergencija IT i OT (Operational Technology) okruženja samo su neki od trendova koji doprinose složenosti IT infrastrukture. Sajber bezbednost kompanija pati od nedostatka veština i resursa, nedovoljnog vremena utrošenog na bezbednost i upotrebe nekoliko različitih bezbednosnih rešenja. Da bi se smanjila složenost i troškovi održavanja IT infrastrukture, važno je osigurati da IT timovi imaju sve resurse za odbranu od naprednih sajber napada. U srcu problema je zaštita krajnjih tačaka, i tu treba da počne bilo kakvo planiranje bezbednosne strategije.

Da bi zaštitili krajnje tačke, servere i workload okruženja postavljena u oblaku, bezbednosni timovi često koriste nekoliko različitih rešenja za otkrivanje i reagovanje na napade – i to različitih proizvođača. Takva složenost sprečava timove da se bave zadacima većeg prioriteta. Sa izolovanim bezbednosnim alatima, veća je šansa da pokušaji napada prođu neprimećeni i da iznenade kompaniju.

Postoji nekoliko faktora koje treba uzeti u obzir prilikom procene sajber bezbednosti organizacije i planiranja strategije zaštite krajnjih tačaka.

Rešenje koje štiti i krajnje tačke i servere

Digitalna transformacija pokreće ubrzano usvajanje usluga u oblaku. Shodno tome, došlo je i do promena na nivou servera. Znamo da IT timovi upravljaju i korisničkim krajnjim tačkama i serverima. Pošto se radi o nivoima koji se suočavaju sa različitim vrstama pretnji, pristup zaštiti takođe treba da bude drugačiji. Međutim, prema Gartneru, mnoge organizacije se i dalje oslanjaju na iste bezbednosne kontrole za krajnje tačke i servere, uprkos različitim bezbednosnim zahtevima ovih tehnologija.

Neophodno je razmišljati o namenskom rešenju koje takođe obezbeđuje zaštitu korisničkih krajnjih tačaka i servera.

Jedno bezbednosno rešenje za zaštitu svih okruženja

Pored sopstvenih centara podataka, organizacije često koriste javne usluge u oblaku da bi svi resursi bili “up and running”. Hibridni pristup donosi fleksibilnost, ali i složenost – bez obzira na izabranu uslugu u oblaku (npr. AWS, Google Cloud Platform, Azure).

Da bi prelazak sa centara podataka na javni oblak prošao „glatko“, svaka organizacija mora da ispuni niz uslova o usklađenosti. Međutim, najvažnije je obezbediti jedinstvenu bezbednosnu strategiju za sva okruženja – od fizičkih i virtuelnih servera do usluga u oblaku i kontejnera. Ako organizacija koristi različita rešenja za upravljanje i praćenje različitih okruženja, troškovi se povećavaju, a vidljivost se smanjuje.

EDR/XDR zaštita je neophodna za zaštitu krajnje tačke

Zaštita krajnjih tačaka mora nužno uključiti EDR (Endpoint Detection and Response) i XDR (Extended Detection and Response) zaštitu, i to u celom okruženju. Funkcionalnosti koje donose ove tehnologije garantuju veću vidljivost preko svih krajnjih tačaka, centara podataka i okruženja u oblaku. Istovremeno, EDR/XDR omogućava efikasnije praćenje i brži odgovor na sajber napade.

Integrisana zaštita krajnjih tačaka i praćenje cele površine napada

IT infrastruktura svakim danom postaje sve složenija, a to dovodi do povećanih rizika za organizaciju i sve češćih sajber napada. Praćenje cele površine napada svakim danom postaje sve teže, a često nedostaje pravovremena identifikacija rizika. Kako smanjiti površinu napada i postići vidljivost na svim nivoima?

Krajnje tačke su jedan od najvažnijih vektora napada za organizacije. Da bi osigurale potpunu zaštitu, kompanije moraju da implementiraju bezbednosnu platformu koja pruža integrisanu zaštitu krajnjih tačaka i praćenje cele površine napada.

Natprosečne sposobnosti za otkrivanje, analizu i reagovanje na sajber napade

Efikasna zaštita svih tačaka može se postići pomoću takozvanog single pane of glass rešenja, odnosno platforme koja omogućava zaštitu i praćenje svih okruženja. To mogu biti krajnje tačke, serveri ili fizička/oblak/hibridna workload okruženja.

Izbor jedinstvenog bezbednosnog rešenja će eliminisati troškove postavljanja zaštite na više tačaka i postići maksimalne bezbednosne rezultate.

Trend Micro Vision One je platforma koja je posebno pogodna za kompanije koje nemaju dovoljno vremena – ili novca – za dugoročnu analizu sajber pretnji

Trend Micro Vision One – Endpoint Security je vodeće bezbednosno rešenje dizajnirano da zaštiti sve krajnje tačke, servere i workload okruženja postavljena u oblaku. Rešenje dolazi sa integrisanom EDR/XDR zaštitom, pojednostavljuje IT operacije i smanjuje troškove i složenost. Ono što je najvažnije, povećava ukupan nivo zaštite u on-premises, cloud, multi-cloud i hibridnim okruženjima.

Uz Vision One, organizacije brže postižu poslovne ciljeve, bez gubljenja dragocenog vremena i novca boreći se sa složenim bezbednosnim izazovima. Rešenje omogućava timovima SOC-a da brže donose odluke i fokusiraju se na pretnje koje predstavljaju stvarni rizik. Vision One nije samo praktično, već i ekonomično rešenje. Ono što je najvažnije, ova platforma objedinjuje različite alate, eliminiše potrebu za drugim alatima i dodatnim ulaganjem u bezbednost.

