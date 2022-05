Zašto je Diablo Immortal prvo morao da bude mobilna igra

Nakon što je proveo poslednje tri godine insistirajući da će Diablo Immortal biti mobilna ekskluziva, Blizzard je prošlog meseca otkrio da je sve vreme blefirao.

Dobro je što je RPG započeo život kao mobilna ekskluziva

Sledeći unos u paklenoj akcionoj RPG seriji, u stvari, dolazi na PC, i biće objavljen na obe platforme sledećeg meseca. To je upravo ono što su igrači i želeli. Skeptici u početku nisu hteli da prihvate ekskluzivnost igre na mobilnim uređajima, ali su se mnogi predomislili sada kada znaju da će moći da se suoče sa đavolima Sanctuary-a pomoću miša i tastature. Drugi su se brinuli da će igra biti nešto malo više od smanjenog Diablo klona kreiranog za tržište mobilnih uređaja, ali su sada uzbuđeni pri pomisli da će igrati prvo originalno izdanje Diablo-a u poslednjih pet godina.Najava PC porta Diablo Immortal-a je sigurno učinila čuda za imidž igre, ali je dobra stvar što je započela život kao ekskluziva za mobilne uređaje.

Kako je direktor igre Vajat Čeng rekao, dizajniranjem igre za mobilne uređaje, tim je bio u mogućnosti da istraži nove principe dizajna i eksperimentiše sa novim konceptima igre koji su bili van domašaja prošlih Diablo naslova. „Zaista smo želeli da imamo afikse [modifikatore koji daju bonus sposobnosti vašem liku i neprijateljima] koji se malo poigravaju sa vašim kretanjem. Postojao je jedan monstrumski afiks koji smo želeli da uradimo u to vreme, ali nismo, a to je bio Icy Ground – ideja da se na neki način kliziš “, kaže Čeng. To je jednostavan koncept i onaj koji vam se možda neće činiti posebno izazovnim za implementaciju.

Sa igračima koji kontrolišu kretanje svog lika tako što pokazuju i klikću po mapi, automatsko kretanje igre preuzima kontrolu kako bi kompenzovalo ledeno tlo ispod njih. Usmeravanje vašeg lika da hoda preko zaleđenog jezera i gledanje kako igra automatski brine o klizavoj površini, ne deluje ni približno tako privlačno kao da direktno kontrolišete njihovo kretanje i klizite preko tundre. Dizajniranje za mobilne uređaje omogućilo je timu da se poigra i sa drugim mehanizmom igranja. To im je omogućilo da koriste taktilni interfejs ekrana telefona da istraže nove borbene karakteristike koje nisu bile kompatibilne sa podešavanjem miša i tastature u prošlim Diablo igrama.

„Imamo ono što ja zovem charge-up skilovi kaže Čeng – Arcane Wind za Wizarda je odličan primer. Pritisnete dugme Arcane Wind i dok vaš palac drži to dugme, ono počinje da se puni. Šteta se povećava što je duže držite pritisnutu, a površina efekta se povećava. Ali možete ga ciljati i dok se puni. I kroz sve to, možete da pomerate svoj lik da biste zaista uskladili taj savršeni pucanj. Ovo je nešto što nismo mogli da uradimo samo mišem, i to je bila prilika koju smo želeli da iskoristimo. To je takođe razlog zašto smo dodali WASD kontrolu tastature za ljude koji žele da to mogu da urade.”

Diablo Immortal će biti prva igra u seriji koja podržava šemu upravljanja zasnovanu na WASD-u, omogućavajući vam da pomerate svog lika po mapi levom rukom, dok oslobađate desnu ruku za složenije borbene manevre. To znači da borbe više neće biti produžena statička rvanja. Moći ćete da ciljate oružjem, punite čarolije i oslobodite svaki udarac dok opkoljavate neprijatelje zauzimajući najbolju moguću poziciju. To je velika promena za seriju. Dok je Diablo 3 na PS4, Xbox One i Nintendo Switch omogućavao ovu vrstu direktne kontrole vezivanjem kretanja vašeg lika za analogni štap, WASD-bazirana kontrolna šema nikada nije primenjena za PC verziju igre. Ali dok je kreiranje Diablo igre za mobilne uređaje dalo timu malo prostora za eksperimentisanje, to je takođe dovelo do nekoliko izazova. Upravljanje inventarom, na primer, je teško primeniti kada igrači ne mogu da pređu iznad predmeta pomoću kursora da bi otkrili njihove opise i statistiku.

Bez obzira da li igrate Diablo Immortal na mobilnom telefonu ili računaru, moraćete da dodirnete stavke da biste prikazali njihove opise. Ali prednost toga što će igra postojati u obe verzije je u tome što je igra identična. Kada idete između verzije za mobilni i PC, imaćete potpuni paritet funkcija. Nema skrivenih funkcija koje su dostupne samo na jednoj ili samo drugoj platformi. Taj paritet funkcija je deo Blizzard-ovog pokušaja da predstavi Diablo Immortal kao potpuno razvijenu akcionu RPG igru koja može da stane uz svoju PC braću i sestre. Kako kaže generalni direktor Diablo franšize Rod Fergusson, glavni cilj tima u stvaranju Diablo Immortal-a bio je da donese trostruko A iskustvo na mobilne uređaje; da stvori mobilnu igru koja ne samo da bi bila konkurentna prethodnim izdanjima serije, već bi nastavila da ih nadmašuje.

Izvor: Techradar

