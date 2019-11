Zašto su virtuelne Q&A sesije pravo osveženje?

Na samom pragu BIZIT konferencije koja nas očekuje za nekoliko dana, zvanična aplikacija MatchAbout je već spremna da posetiocima priredi brojna iznenađenja. Ne samo kao puki informator o događaju, već kao aktivni vodič kroz celodnevno zbivanje i vaš podsetnik u periodu koji će uslediti.

Pored brojnih funkcionalnosti aplikacije koje ćete imati prilike da upoznate i da testirate uživo, posebno će vam se svideti Q&A, što se pokazalo u praksi na nedavnim događajima. Q&A opcija omogućava svima da lako i jednostavno postave pitanje i da na njega dobiju odgovor.

Kako to u praksi izgleda? Pa zamislite jedan prosečan skup sa više od 300 učesnika, gde ne dobijaju svi priliku da postave pitanje, jer je vreme ograničeno. Ponekad je to tehnički zahtevno, jer zahteva ustajanje, pa pomeranje ostalih učesnika da bi do njih stigao mikrofon. Ukoliko ste introvertniji, utoliko teže.

Uz pomoć Q&A funkcije putem MatchAbout aplikacije ovakve situacije u praksi ne postoje! Vi postavite pitanje koje se pojavljuje na zidu događaja, i u najkraćem roku stiže odgovor. Racionališe se sa vremenom, skraćuje čitav proces, a pitanja možete da postavljate pre, tokom ili nakon sesije.

Utisak će na vas da ostave i aktivacije koje mogu da se realizuju na više načina. Najinteresantnija je Prize game, prava atrakcija za sve bez obzira na pol i uzrast, jer malo zabave je uvek dobro došlo. Dobra strana priče je da u ovom slučaju budete i nagrađeni dok se zabavljate.

Kada je Bizit konferencija u pitanju imaćete priliku da isprobate više Prize game aktivacija, koje će biti raspoređene tokom čitavog trajanja događaja. Što vam povećava šanse da budete dobitnici. U svakom slučaju će vam biti zanimljivo i moći ćete da se uverite zbog čega su gejmifikacije pravi hit u svetu.

Koliko god želeli da kažemo, nije dovoljno da se sve u jednom dahu ispriča, a svakako je najbolje sve isprobati, jer verujte, vrlo je jednostavno, a korisno. Zbog toga potražite MatchAbout aplikaciju na Google Play ili Apple platformi, isprobajte je i igrajmo se zajedno vrlo uskoro na BIZIT konferenciji! 😊