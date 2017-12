Zavisnost od pravljenja selfie fotografija prepoznata kao poremećaj

Lažna vest iz 2014. godine, u kojoj se pisalo o „selfitisu“ kao o bolesti zavisnosti od pravljenja selfie fotografija, motivisala je naučnike da se zaista pozabave ovom temom.

Naime, opsesivno snimanje ovakvih fotografija, te njihovo postavljanje na društvene mreže moglo bi da bude znak nekog mentalnog oboljenja, a podatak je prvi put plasiran u obliku lažne vesti, te prepoznat kao internet prevara. Ipak, to je zainteresovalo grupu naučnika iz Velike Britanije, te Indije, pa su nedavno objavili i članak koji opsuje njihovo istraživanje na ovu temu. Tu je ovaj poremećaj opisan kao zavisnost od pravljenja sopstvenih fotografija, te njihovo postavljanje na društvene mreže, a kako bi oni koji to čine popravili samopouzdanje, raspoloženje, te zadovoljili potrebe za društvenim nadmetanjem i konformizmom.

Istraživanje je uključivalo 225 studenata, te pokazalo da „selfitis“ može da bude granični, akutni i hronični, i da se svakako prepoznaje kao psihološki poremećaj. Podaci ukazuju na to da se poremećaj češće javlja kod muškaraca, te da obuhvata starosnu grupu od 16 do 20 godina. U najtežim slučajevima, oni koji pate od ovog poremećaja, dnevno napravi do osam selfie fotografija, te na društvenim mrežama podele bar tri. Kao faktori koji utiču na razvoj ovog poremećaja označeni su pritisak okoline, društveno nadmetanje, potreba za pažnjom, česte promene raspoloženja, te problemi sa samopouzdanjem.

