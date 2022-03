Zbogom, Google mape? Kako koristiti Waze u oflajn režimu

Postoje mnoge razlike između Google mapa i Waze-a, ali jedna od najvažnijih se tiče offline mapa.

Bez internet veze, aplikacija vam pruža samo osnovnu navigaciju

Iako su one u potpunosti podržane u Google mapama, vanmrežne mape u Wazeu, jer aplikacija zahteva internet vezu da bi učinila svoju magiju. Međutim, to ne znači nužno da Waze ne može da se koristi u oflajn režimu. Može, iako ćete izgubiti skoro sve što radi, a aplikacija vam pruža samo osnovnu navigaciju. Pre nego što objasnimo kako to da uradimo, važno je razumeti kako Waze funkcioniše. Kao što verovatno već znate, Waze je zasnovan na crowdsourcing engine-u, što znači da su korisnici širom sveta ti koji doprinose većini podataka koje vidite u aplikaciji. Kada neko prijavi merenje brzine, na primer, svi ostali vozači čije rute prolaze kroz istu lokaciju dobijaju upozorenje.

Isto važi i za sve ostale izveštaje u Waze-u, bilo da se radi o nesrećama, gužvama, stradanjima na putu, vozilima zaustavljenim na putu itd. Pored toga, Waze automatski generiše podatke ako samo ostavite aplikaciju da radi na mobilnom uređaju ili na Android Auto ili CarPlay-u. Ako je aplikacija otvorena na vašem ekranu, može da prikuplja informacije kao što su prosečna brzina, smer skretanja i drugi detalji, čineći tako svoj model rutiranja još preciznijim. Sve ovo zahteva internet vezu. Aplikacija prikuplja podatke i zatim ih otprema na Waze servere, nakon čega obrađene informacije šalje drugim korisnicima. Na osnovu primljenih izveštaja može da generiše bolje rute, tako da je aktivna mrežna veza za prenos podataka obavezna.

oogle mape, s druge strane, omogućavaju korisnicima da preuzimaju mape posebno za upotrebu van mreže. Ovo je jedna od osnovnih funkcija u paketu sa Google mapama, jer pomaže da se lakše stigne do odredišta čak i kada internet veza nije dostupna. Što se Waze-a tiče, oflajn mape nisu dostupne, ali i dalje možete da koristite aplikaciju bez interneta. Ono što je, međutim, obavezno je da podesite svoje odredište kada je dostupna internet veza. Drugim rečima, ako želite da koristite Waze u oflajn režimu, morate da konfigurišete rutu kada ste još uvek na mreži. Ovo ne bi trebalo da bude problem ako sve uradite pre nego što napustite garažu ili hotel, jer možete da koristite svoju kućnu Wi-Fi mrežu ili javnu pristupnu tačku za pokretanje Waze-a.

Kada je ruta konfigurisana, možete isključiti internet, jer će aplikacija nastaviti da pruža osnovnu navigaciju. Nemojte pogrešiti, nećete dobiti potpuno iskustvo, što znači da ćete izgubiti informacije o saobraćaju u realnom vremenu, izveštaje i ažurirane rute. Međutim, Waze će nastaviti da vas vodi na konfigurisanoj ruti dok ne stignete do odredišta. Na mnogo načina, osnovna Waze navigacija (bez internet veze) je slična oflajn režimu u Google mapama, jer su date samo osnovne informacije, kao što su ETA i uputstva koja treba pratiti. Ako je to nešto što vam odgovara, onda Waze može biti zamena za Google mape.

Izvor: Autoevolution

