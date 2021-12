Waze je ažuriran novom funkcijom pozajmljenom od Google Maps

Za mnoge, Google rad na dve aplikacije za mobilnu navigaciju nema smisla, posebno zato što su obe dostupne na Android-u i iOS-u, a istovremeno nudi podršku za Android Auto i CarPlay.

Najavljena podrška za stanice za punjenje električnih vozila

I Waze i Google Maps pomažu vozačima da pronađu brže rute do svojih odredišta, iako su, s druge strane, zasnovane na različitim konceptima, koji ponekad čine prilično veliku razliku. Waze, na primer, koristi engine zasnovan na crowdsourcingu da upozori vozače na stvari kao što su radari, rupe, automobilske nezgode, saobraćajne gužve i druge opasnosti na putu koje bi ih mogle usporiti.

Zahvaljujući ovoj funkciji, Waze se često preferira u odnosu na Google mape, posebno u gusto naseljenim regionima kao što su urbana područja. S druge strane, Google ponekad poboljšava ove aplikacije kopiranjem funkcija. Ovog puta, red je na Waze da dobije novu mogućnost, pozajmljenu od Google mapa. Waze je najavio podršku za EV stanice za punjenje u Sjedinjenim Državama, a zahvaljujući partnerstvu sa Volkswagenom, takođe donosi novu ikonu automobila u aplikaciji. Korisnici stoga mogu da izaberu da se „voze“ sa Volkswagen ID.4 prilikom navigacije sa Waze-om, iako je ovo ažuriranje uglavnom dostupno samo ograničeno vreme.

Što se tiče stanica za punjenje električnih vozila, one su dostupne isključivo u Sjedinjenim Državama i dodaju se benzinskim stanicama koje su već prikazane za vozače u zemlji. Google Maps, međutim, pruža naprednije mogućnosti na ovom frontu, jer takođe može da prikaže dostupnost u realnom vremenu, što olakšava vozačima da shvate gde mogu da dopune bateriju svog automobila. Ova funkcija je prvi put debitovala u Google mapama pre više od dve godine. Waze nije rekao ništa o mogućem proširenju ove nove funkcije, tako da ako ste se nadali da ćete dobiti podršku za EV stanice za punjenje u Evropi, niko ne zna tačno kada i da li bi se to trebalo dogoditi. Najverovatnije, Waze želi da ovu novu funkciju donese svima, iako bi moglo potrajati dok stanice za punjenje širom sveta ne dođu do Waze-a.

Izvor: Autoevolution

Podelite s prijateljima

Tweet