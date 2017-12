Život i rad u boji

Uz kompaniju Epson verovatno vežete niz prijatnih asocijacija, ali su svakako najupečatljivije žive i postojane boje. Od kancelarije do doma, Epson će učiniti vaš život svetlijim i efikasnijim uz najbolju ponudu štampača i projektora.

Odavno su iza nas vremena kada smo se plašili da ćemo tonere koji stignu uz ink‑jet štampače potrošiti već nakon nekoliko desetina stranica. Nova generacija kućnih štampača kompanije Epson, opremljena je EcoTank sistemom u kome nema zamene kertridža, a toner možete da dopunite praktično bez zastoja u radu štampača.

Za kuću

Ekonomični model Eco Tank L3060 je naslednik najprodavanijeg modela u tom segmentu L386 ITS‑a i odličan je izbor za domove gde se štampa puno i gde mora da se obraća pažnja na cenu štampe. Pored veoma povoljne cene štampe, ovaj model je takođe i skener. Ima mogućnost povezivanja na WiFi mrežu i WiFi direct režim rada, pa se može štampati direktno s mobilnog uređaja uz pomoć Epson iPrint aplikacije. Model takođe dolazi i sa dovoljno mastila za štampu u sledeće dve godine (do 13.000 crno belih strana i 6.500 strana u boji).

Nešto luksuzniji i opremljeniji model Eco Tank L4160 poseduje potpuno novi dizajn ne samo spolja već i redizajniran sistem za dopunjavanje koji još više umanjuje mogućnost prosipanja mastila. Uz to, L4160 za razliku od modela L3060 ima i LCD ekran i čitač SD kartica što ga čini idealnim za korisnike koji imaju foto aparat i koji žele povoljno i brzo da dođu do fotografija. Od dodatnih funkcija svakako treba istaći skeniranje i mogućnost duplex štampe.

Štampači i skeneri za kancelariju

WorkForce Pro WF‑C869 RDTWF je pravi kancelarijski štamparski maratonac. Zahvaljujući jedinicama s mastilom veoma velike iskoristivosti, moguće je ispisati do 84.000 stranica bez dopune mastila, što je oko 4,5 puta više ispisanih primeraka u odnosu na laserske štampače ili kopir uređaje. Kod ovog modela vreme potrebno za održavanje kraće je za 98 odsto, s obzirom da je dopuna mastila vrlo retko potrebna. U doslovnom značenju – možete da zaboravite na održavanje.

Mrežni skener WorkForce DS‑780N je odlična dopuna kancelarijskom sistemu za upravljanje dokumentima. Siguran i inteligentan DS‑780N kompaktni mrežni skener ubrzava posao tako što omogućava brzo skeniranje i deljenje dokumenata putem mreže. ADF visokog kapaciteta za 100 listova i velika brzina skeniranja od 45 ppm/90 ipm u rezoluciji od 300 dpi omogućavaju instant deljenje i snimanje skeniranih dokumenata.

Najzad, multifunkcionalni Eco Tank L6190 je model koga krasi 4 u 1 funkcionalnost i dovoljno mastila od samog starta da ne morate misliti o dopuni tokom sledeće tri godine. L6190 dolazi sa dovoljno mastila za čak 14.000 crno belih stranica i 11.200 u boji. A uz dodatne funkcije, kao što su dvostrana štampa, ladica za 250 listova papira, ADF mehanizam koji drži do 30 stranica i brza štampu od 15 stranica u minuti, odličan je izbor za manje kancelarije. Uz sve to model podržava pored standardnog priključka na WiFi mrežu i WiFi direct, tako da korisnici ne moraju ni da ustanu od svog stola kako bi štampali.

Ukoliko vaše potrebe u kancelariji uključuju i štampu u A3 formatu L1455 je sjajan izbor. Pored skeniranja uz ADF do 30 listova, faks funkcije, kopiranja do 99 stranica u jednom potezu, povezivanja na standardni mrežni priključak i brzinu od 18 stranica u minuti, ovaj model takođe dolazi i sa čak dve dopune mastila što omogućava štampu do 10.500 stranica i uštedu do 90% kada je u pitanju cena štampe. Epson garantuje čak 80.000 odštampanih stranica, što znači da je ovo takođe i jedan veoma robustan štampač koji će vas dugo služiti uz minimalan utrošak vremena za održavanje.

Foto‑štampa u 6 boja

Uobičajeni kolorni prostor za štampu je CMYK (Cyan, Magenta, Yellow and Kez), ali često ima problema s prikazom najsvetlijih valera, pa dodavanje svetlijih tirkiznih i ciklama‑tonera (Magenta Light i Cyan Light) nije novost da bi se dobile sveže i svetle slike. Šestobojni sistem boja osigurava nenadmašan kvalitet, a štampa fotografija u vrhunskom kvalitetu nikad nije bila lakša. Uz L805 možete odštampati čak do 1.800 fotografija uz inicijalnu dopunu koja stiže uz ovaj foto štampač, a brzina od samo 12 sekundi po fotografiji osiguraće da čak i štampa kompletnih albuma s letovanja ne oduzme pola vašeg dana. Pored klasične A4 štampe, štampe na foto papiru, ovaj model takođe može da štampa i na DVD‑ovima, a ima mogućnost povezivanja na WiFi tako da svi u kući mogu koristiti štampač za svoje potrebe.

Za ambicioznije korisnike kojima je, pored foto štampe, potrebna i dodatna funkcionalnost skeniranja, LCD displej za nezavisni rad štampača i kopiranje dokumenata model L850 je savršen izbor. Svaki set dopune je dovoljan za čak 1.900 forografija u formatu 10x15cm a brzina od 12 sekundi po fotografiji i garancija od 3.000 stranica govore o kvalitetu modela.

Mobilna štampa

A ako živite mobilni život, potreban vam je i mobilni štampač. WF100 je prvi Epson‑ov A4 mobilni štampač i omogućava profesionalcima da na bilo kom mestu štampaju ugovore, račune ili bilo kakav dokument, sa računara ili mobilnog telefona koristeći Apple AirPrint, Google Cloud Print ili Epson iPrint aplikaciju.

Iako Epson‑ov prvi, WF100 je ujedno najmanji i najlakši A4 mobilni štampač na svetu – dimenzije su 309×154×61 mm a masa svega 1,6 kg.

Projektori za kuću i posao

Koliko puta ste pomislili kako bi bilo dobro postaviti projektor u dnevnu sobu ali trenutak kada shvatite da to zahteva montiranje nosača, provlačenje kablova i razne druge akrobacije kako bi se sve to izvelo skladno i lepo, a da ne naruši izgled stana? Uz EH‑LS100 projektor to više nije problem jer je u pitanju ultra‑short‑throw laserski projektor koji omogućava veličinu projekcije od čak 130 inča i to sa police na kojoj bi inače stajao TV. Za LS100 dovoljna je razdaljina do zida od samo 5,6 cm da bi prikazao pomenutu veličinu slike. A uz tri HDMI ulaza i iProjection aplikaciju možete povezati sve svoje uređaje i kontrolisati projektor sa svog mobilnog telefona. Savršen kućni bioskop je konačno stigao, s veličinom ekrana koji ne može da ponudi ni jedan klasični televizor.

Za ozbiljne profesionalne primene, potrebno je nešto više. EB‑L1505U je prvi WUXGA LCD laserski projektor na svetu od 12.000 lumena garantuje dugotrajan rad u velikim prostorima. Zahvaljujući Epson‑ovoj 3LCD tehnologiji i jednako snažnom snopu bele svetlosti i svetlosti u boji slike su bogatih i živih boja. S fleksibilnim postavljanjem i minimalno potrebnim održavanjem, ovaj projektor rezolucije 4K nudi rešenje za situacije koje zahtevaju vrhunski kvalitet projekcije uz veoma jednostavnu jednokratnu instalaciju.

