Zoom: Automatska ažuriranja za desktop klijente

Zoom je konačno najavio lansiranje funkcije s kojom stiže mogućnost automatskog ažuriranja za desktop klijente. Oni koji stalno misle na sledeći update konačno mogu da predahnu.

Nova opcija je trenutno namenjena samo Windows i macOS desktop klijentima, što znači da Linux platforma trenutno nije podržana. Ističe se da i mobilne aplikacije imaju mogućnost automatskog ažuriranja, a preko online prodavnica. Tako su skoro svi zbrinuti, pa će individualni korisnici uskoro moći da se opuste, bar kada su Zoom ažuriranja u pitanju.

Oni koji ne žele novu mogućnost, mogu da isključe automatska ažuriranja odmah pošto preuzmu novu Zoom verziju. Sudbinu nove funkcije dalje mogu da kontrolišu u okviru „Automatically keep my Zoom up to date“, a ako odu na Zoom > Settings > General.

Pored navedenog, korisnici će moći da biraju i između Slow i Fast učestalosti ažuriranja, gde Slow znači manji broj ažuriranja, ali veću stabilnost. Kada su bezbednosna ažuriranja u pitanju, kritična će se preuzimati bez obzira na podešavanja, budući da se Zoom u poslednje vreme susreo s brojnim problemima.

