Novi broj magazina PC #293 dostupan u digitalnoj čitaonici

Kao što ste to navikli početkom svakog meseca, u našoj prodavnici, baš kao i u digitalnoj čitaonici, objavljeno je najnovije izdanje časopisa PC #293.

I dalje smo pod utiskom nama – kao i srpskoj IT zajednici – najdraže manifestacije: BIZIT je i dalje aktuelna tema! Donosimo utiske sa najbolje konferencije posvećene IT biznisu, koju PC Press tradicionalno organizuje početkom novembra. Ono što je posebno zanimljivo jeste detaljniji osvrt na veliku temu rada i učenja od kuće, čemu je bio posvećen jedan panel BIZIT-a, koji je organizovan u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo. Ankete, analize, šta smo naučili, gde smo bili, a gde smo sada – sve je to predmet našeg bavljenja ovom zanimljivom temom.

Osim toga, tradicionalno možete pronaći puno interesantnih priča, gedžeta, recenzija. Hyper-V je jedna interesantna tema koja može puno značiti domaćim preduzećima. ASUS nam je poslao veoma zanimljiv poslovni laptop na recenziju, dok je Yealink prikazao svoju sjajnu ponudu opreme za video konferencije, uključujući rešenja od onih za najmanji sobičak do velikih konferencijskih sala. Od standardnih tema, verovatno je najzanimljivije da se Honor vratio u Srbiju novim modelom telefona koji je dobio podršku za Google, nakon toliko vremena – o svemu tome možete čitati u novom broju!

Između ostalog, u novom broju možete čitati:

Hyper-V – između servera i oblaka

Kako je bilo na BIZIT-u 2021

Rad od kuće – Domaće statistike

ASUS ExpertBook – Kad posao zove

Linksys MR7350 – Jeftina ulaznica za Wi-Fi 6

Honor 50 – Povratak na velika vrata

Yealink Meeting Bar – AI za kvalitetniji online sastanak

Praznični gedžeti

