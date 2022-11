Zoom objavljuje novu integraciju maila i kalendara, Spots i virtuelnog agenta koji će stići sledeće godine

Zoom je najavio nekoliko novih poslovnih funkcija koje dolaze na njegovu platformu za video konferencije.

Dve funkcije će biti dostupne 2023. godine

Funkcije uključuju Zoom mail i kalendar, Zoom Spots i Virtual Agent. Dok su neke funkcije dostupne kao beta verzija, smeštene u novi objedinjeni interfejs Zoom One, druge će biti dostupne sledeće godine. Sa novim funkcijama, Zoom pokušava da se postavi kao kompletno rešenje za video konferencije i komunikaciju koje će se takmičiti sa rivalima kao što je Microsoft Teams. Prvo, hajde da pričamo o Zoom Mail-u. Do sada, ako su korisnici morali da otvore email poslat tokom Zoom poziva, morali su da napuste poziv, otvore uslugu treće strane i pogledaju svoj email.

Iako to funkcioniše za mnoge korisnike, Zoom Mail, nova funkcija, pruža pogodnost direktnog pregleda emaila preko platforme, povezivanjem postojećih email usluga treće strane sa aplikacijom. Slično tome, korisnici sada mogu da vide svoj raspored u Zoom interfejsu umesto da gledaju kalendare treće strane. U suštini, Zoom integriše „popularne email i kalendarske usluge“ sa svojim uslugama za video konferencije. Zoom kaže da će ove funkcije smanjiti vreme koje se troši na prebacivanje između različitih tabova dok obavljaju svoj posao. Email usluga je dizajnirana za „mala do srednja preduzeća bez namenskih IT resursa koja takođe imaju potrebu za poboljšanom privatnošću u svojoj poslovnoj komunikaciji“, kojima platforma nudi i mail koji sami hostuju.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, usluga Zoom Mail obezbeđuje end-to-end enkripciju za mailove koji se šalju direktno između aktivnih korisnika usluge Zoom Mail. Zoom je takođe najavio Spots, alatku koja omogućava pojednostavljenu komunikaciju u hibridnom svetu. Prema rečima kompanije, Spots je njen virtuelni coworking prostor, gde korisnici mogu da podstiču inkluzivne diskusije. Alat pre svega za video, Zoom Spots, biće objavljen početkom 2023. Još jedna karakteristika za poslovne korisnike, Zoom Virtuelni agent, je inteligentni konverzacijski AI i chatbot koji koristi obradu prirodnog jezika uz mašinsko učenje. Pruža brzo, personalizovano korisničko iskustvo, smanjuje obim poziva ljudskim agentima i podstiče poslovnu operativnu efikasnost. Zoom Virtual Agent će takođe biti dostupan početkom 2023.

Izvor: Digit.in

