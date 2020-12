Zoom od danas zvanično podržava Apple M1 Mac računare

Korisnici Mac računara i do sada su mogli da koriste ovu popularnu aplikaciju za video konferencije, ali je za njeno pokretanje bilo neophodan „code translation“. Počev od danas, 21. decembra, to više neće biti neophodno, jer Zoom zvanično podržava Apple Silicon zasnovane Mac-ove. Doduše, korisnici će morati da ponovo instaliraju ovu aplikaciju, ali sigurni smo da im to neće biti problem.

M1 i njegove prednosti

Prednost native M1 aplikacije je u tome što će znatno manje trošiti bateriju od „prevedenih“ aplikacija. Pokazalo se da za video poziv od dva sata, sadašnja verzija Zoom-a potroši skoro 14 procenata baterije. Native aplikacija pisana za M1 procesor bolje je optimizovana i prilagođena M1 procesorima, što će osim smanjenja potrošnje baterije uticati i na poboljšanje performansi računara ako se Zoom koristi zajedno sa drugim aplikacijama.

Osim što je pripremljena specijalna verzija za M1 Mac-ove, u novom Zoom-u stižu još neke korisne opcije. Na primer, korisnici sa Zoom Phone Pro licencama moći će da šalju tekstualne poruke na mobilnim telefonima, a olakšano je i dodavanje cloud kontakata. Ovaj upgrade aplikacije koja je doživela enormnu popularnost u poslednjih godinu dana, jedan je od najznačajnijih noviteta kada je u pitanju podrška za korisnike koji su nabavili nove Apple-ove računare.

