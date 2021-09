5 korisnih ekstenzija za Microsoft Edge (i Chrome) 

Ako koristite Microsoft Edge ili Google Chrome bez dodatnih ekstenzija, propuštate neke funkcije koje pregledač/browser ne pruža.

Postoji mnogo trikova koji browserima nedostaju

Ekstenzije za browsere su skoro uvek besplatne, lake za instalaciju i zaista mogu učiniti pretraživanje weba zabavnim i produktivnim. Imajte na umu da svi browseri ne nude istu funkciju. Browseri koji koriste Chromium – uključujući Google Chrome i sada Microsoft Edge -u suštini koriste iste ekstenzije, to jest, one koja rade na jednom će raditi i na drugom. Vremenom su browseri imali tendenciju da uključuju popularne funkcije koje su nekad zahtevale ekstenziju – danas vam, na primer, ne treba poseban PDF dodatak za otvaranje Adobe Acrobat dokumenata. Ali još uvek postoji mnogo trikova koji browserima nedostaju. Bukvalno možete izabrati hiljade ekstenzija za browsere putem web lokacija poput Chrome web prodavnice. Mnogi nude specijalizovane funkcije. Izabrali smo pet ekstenzija opšte namene koje biste svakako trebali razmotriti ako već niste.

Microsoft Editor

Toliki deo našeg života provodimo na mreži, a većina se sastoji od slanja elektronske komunikacije napred-nazad. Iako neki od vas možda više vole pisanje u Microsoft Word-u, a zatim kopiranje teksta na web stranicu, Microsoft Editor je tu da nadgleda vaše pisanje na Gmail-u, Outlook.com i drugim web lokacijama. Ekstenzija nudi besplatnu lekturu gramatike, pravopisa i interpunkcije za najviše tri jezika istovremeno. Postoje naprednije funkcije, uključujući proveru inkluzivnog jezika, formalnosti, jezgrovitosti i rečnika, ali one zahtevaju da se prijavite na Microsoft nalog uz priloženu pretplatu na Microsoft 365. Microsoft Editor je dostupan za Microsoft Edge, kao i za Google Chrome.

BlockSite

BlockSite je režim fokusiranja Microsoft Windows-a, način na koji možete ograničiti broj Windows pop-up obaveštenja iz emaila, Facebooka i slično. BlockSite for Edge koristi Pomodoro tehniku – radite intenzivno oko 25 minuta, pa napravite pauzu – i zapravo vam onemogućava pristup web lokacijama koje vam odvlače pažnju tokom tog radnog perioda. BlockSite ima mesečnu pretplatu od 10,99 USD, iako postoji besplatna opcija i jeftiniji godišnji planovi.

LastPass

Većina web browsera će sada bezbedno skladištiti vaše lozinke. I aplikacije za skladištenje u cloudu poput Dropboxa – takođe. Ali za one koji prelaze sa browsera na browser (ili sa računara na pametni telefon) ekstenzija menadžera lozinki može olakšati sigurno skladištenje i kreiranje lozinki. LastPass pruža univerzalni instalacioni program koji će automatski instalirati ekstenziju browsera na Edge, Chrome, Firefox, Operu i Internet Explorer.

Adblock Plus

Oglasi su deo internet pejzaža, ali mogu da preuzmu web lokaciju. Adblock Plus možda nije štit koji vas u potpunosti štiti od oglasa, ali je za ppohvalu to što se barem trudi da dozvoli „prihvatljive“ (tj. nenametljive) oglase za web lokacije čiji prihodi od njih zavise. Ako želite, možete konfigurirati Adblock Plus za postavljanje web lokacija na belu listu, filtrirati oglase, pa čak i blokirati trekere društvenih medija. Adblock Plus je dostupan za Microsoft Edge, kao i za Google Chrome.

AdBlock Plus vam daje mnoge mogućnosti za dozvoljavanje ili blokiranje kolačića, trekera i oglasa.

Microsoft Rewards

Microsoft Rewards vam „plaća“ – iako ne mnogo – za jednostavno korišćenje. Nagrade su opipljive, u rasponu od poklon bonova kod velikih trgovaca, usluga dostave hrane, Xbox Game Pass-a ili Microsoftove internet prodavnice. Microsoft je čak dodao Bing Rebates kao dodatni bonus, omogućavajući vam da vratite do 1.000 USD gotovine na godišnjim popustima.Microsoft Rewards je dostupan za Microsoft Edge, kao i za Google Chrome. Dodatak Microsoft Revards pruža brzu prečicu do vaše stranice sa nagradama, kao i listu programa nagrada za taj dan.

Izvor: Pcworld

Podelite s prijateljima

Tweet