5 stvari koje niste znali o iPhoneu koji danas slavi rođendan

Teško je poverovati da je prošlo 11 godina od pojave prvog pravog smartfona na svetu. Iako se ovaj telefon vezuje za Steve Jobsa, istina je da on nije ni znao da se radi na ovom projektu.

Sa preko milijardu prodatih jedinica od lansiranja 2007. godine, iPhone najznačajniji proizvod koji je Apple ikada izbacio, uz uvođenje miša. I dok je iPhone uneo revoluciju u svet mobilnih komunikacija, prosto neverovatno zvuči priča da Steve Jobs nije verovao u koncept telefona sa ekranom na dodir.

1. Steve Jobs nije verovao u projekat

U knjizi Jedan uređaj: tajna istorija iPhonea otkriveno je da su stručnjacie Applea dugo nagovorili Jobsa da treba da se ulaže u razvoj smartfonova. Steve Jobs je smatrao da pametni telefoni neće biti uspešan proizvod. Autor knjige je otkrio za CNBC da je iPhone započet kao eksperimentalni projekat a kome se radilo bez znanja Steve Jobsa.

To što je telefon postao zvanični projekat kompanije treba zahvaliti pre svega inženjerima i programerima koji su napravili kvalitetan proizvod koji je Jobs jednostavno morao da usvoji. Naravno, svi će večno vezivati iPhone sa prvim čovekom Applea. Možda je bio težak kao poslodavac, ali je umeo da proda proizvod i sve njegove prednosti i mane. Pogledajte kako je izgledalo sada već legendarno predstavljanje tada revolucionarnog proizvoda:

2. Da se Steve Jobs pitao, iPhone bi izgledao drugačije

Steve Jobs je odorio iPhone projekat ali je imao jednu zamerku koja bi umnogome promenila funkcije telefona. Jobs je želeo da promeni ono što je danas najprepoznatljiviji deo telefona – dugme ispod ekrana. Steve je hteo da doda još jedno dugme za “nazad”. Telefon koji se zasniva na ekranu osetvljivim na dodir nije trebao da ima ništa osim ekrana, ali se ustanovilo da je potrebno bar jedno dugme. To je Home dugme koje je tek sa izlaskom iPhone X otišao u penziju. Ipak, Steve Jobs je hteo još jedno dugme koje bi se koristilo za navigaciju.

Kako Steve nije hteo da popusti, u raspravu se uključio Imran Chaudhri, Apple dizajner, koji je ubedio Jobsa da je jedno dugme najbolja opcija. Ideja je bila da se stvori poverenje u proizvod, a dugme koje uvek ima istu funkciju je upravo to – dok se 10 godina kasnije nije odlučilo da to više nije važno.

3. iPhone je bio deo iPad projekta

U kompaniji Apple sve je počinjalo i završavalo se sa Jobsom. Tako je iPhone ustvari začet u okviru projekta koji je trebalo da stvori prvi tablet, tj. iPad. Iako je tablet predstavljen tri godine kasnije (2010), prvo je osmišljen on pa tek iPhone. Nakon kreiranja ekrana koji omogućava multitouch funkcionalnost, došlo se do ideje da je sve to bolje staviti u telefon. Tada je usledilo čuveno ubeđivanje prvog čoveka kompanije, koji je inače poznat kao neko ko voli da sluša druge. Srećom po sve nas, ideja je bila toliko sjajna da je na kraju prihvaćena (posle ubeđivanja).

4. Jedan od najvećih telefonskih operatera odbio je iPhone

Apple je pred lansiranje svog prvog telefona tražio partnerstvo sa operaterom mobilne telefonije. Ekskluzivno pravo za distribuciju su ponudili Verizonu, najvećoj kompaniji tog tipa u Americi. Iako su imali istorijsku priliku da pometu konkurenciju, oni su se povukli usled posebnih zahteva Applea. Jedan od zahteva je bio da se telefoni ne brendiraju sa logoom operatera, što je tada bio standard. Priliku za ekskluzivu je prigrabio Cingular (sada AT&T) i ušao u istoriju.

5. U iPhone reklamama vreme na telefonu je uvek 9:41

Možda ste primetili da svi promovi vezani za iPhone prikazuju uvek isto vreme – 9:41. Nije reč o slučajnosti, već je u baš u to vreme otkriven telefon na prezentaciji 2007. godine. Jobs je hteo da se vreme na ekranu poklopi sa pravim vremenom. Kako nisu verovali da će baš pogoditi tačno 9:40, tj. 40. minut prezentacije, određen je 41. minut. U slavu tog momenta početno vreme na iPhone uređajima je pri prvom startovanju često bilo – 9:42.

Iako je danas jasno da je reč o proizvodu koji je promenio naš način života, prve reakcije nisu bile u skladu sa današnjim stavovima. Kliknite ovde i saznajte šta su savremenici prvog iPhone telefona mislili o njemu.

