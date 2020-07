5G dostupan svakome zahvaljujući Motoroli

Motorola je oduvek bila fokusirana na to da učini inovativnu tehnologiju dostupnom svima. Sada ovu filozofiju podiže na nov nivo predstavljanjem modela moto g 5G plus – smartfona koji će 5G tehnologiju staviti u još veći broj ruku korisnika bez žrtvovanja funkcija sa kojima smo dobro upoznati i koje su mnogima veoma važne.

Pored ultra-brze internet konektivnosti dostupne svima, moto g 5G plus takođe donosi najnaprednije funkcije koje su važne korisnicima, izvanredne performanse, CinemaVision displej sa većom brzinom osvežavanja, Motorolin prvi ultra-široki sistem prednjih kamera, 48MP zadnji sistem sa četiri kamere i moćnu bateriju.

Beskompromisno i zadivljujuće iskustvo koje donosi moto g 5G plus

5G konektivnost donosi više frekvencija i smanjeno kašnjenje kako biste mogli da skidate cele filmove za svega nekoliko minuta, strimujete intenzivne onlajn igre bez zastajkivanja i osećate se kao da ste deo svakog trenutka kada ste na video pozivima sa najdražima. Moto g 5G plus napravio je tim ljudi koji se nalazio na čelu svake nove generacije bežične tehnologije u istoriji. Nudeći kompatibilnost sa 4G i 5G mrežama, ne morate da brinete o sadašnjosti, i spremni ste za budućnost.

Sa moto g 5G plus modelom takođe podižemo kvalitet displeja na potpuno nov nivo. Svaki skrol i akcija na ekranu izgledaće fantastično zahvaljujući 90Hz osvežavanju ekrana koje se stara da svaki potez koji napravite u aplikaciji, galeriji i internetu bude gladak, a gejming iskustvo savršeno. Plus, sve to se dešava na najvećem ekranu koji smo ikada iskoristili za moto g seriju. U pitanju je 6.7-inčni CinemaVision Full HD+ displej koji nudi ogroman ultra-široki displej za sinematično iskustvo. Ekran je HDR sertifikovan kako biste mogli da uživate u omiljenim filmovma, serijama i fotografijama u živopisnim bojama koje kao da su preslikane iz stvarnosti uz poboljšano osvetljenje i kontrast. Sa jedinstvenim 21:9 odnosom stranica telefona, moto g 5G plus nudi predivan dizajn koji savršeno stoji u ruci, a u isto vreme predstavlja dom za veliki ekran u vašoj šaci.

Kamere

Moto g 5G plus takođe donosi i Motorolin novi dual sistem selfi kamera sa jedinstvenim ultra-širokim objektivom. Sada imate mogućnost da u kadar smestite 4 puta više prijatelja ili pozadine i zaboravite na selfi stik. Glavna 16MP kamera opremljena je Quad Pixel tehnologijom sa 4x većom osetljivošću na svetlo za svetlije fotografije u uslovima lošijeg osvetljenja. Sada uvek možete da napravite savršeni Instagram selfi – bez obzira na to kakvi su uslovi u kojima slikate.

Sa zadnjim sistemom kamera imaćete savršenu kameru za svaku situaciju. 48MP glavni senzor sa Quad Pixel tehnologijom i 4x boljom osetljivošću na svetlo učiniće da svaka fotografija zasija, čak i u uslovima lošeg osvetljenja. Ultra-široki objektiv takođe stavlja 4x puta više sadržaja u vaš kadar tako da vam nikada neće promaći nijedan detalj. Dubinski senzor se stara da svakodnevne fotografije izgledaju posebno sa zamućenim pozadinama DSLR kvaliteta, dok će vas posebna Macro Vision kamera približiti i do 5x bliže onome što slikate u poređenju sa običnim objektivom kako biste dobili fotografiju profesionalnog kvaliteta koja će vam oduzeti dah.

Hardver

Moto g 5G plus pogoni napredni Qualcomm Snapdragon 765 mobilna platfroma sa Qualcomm Snapdragon X52 Modem-RF sistemom kako bi vam pružio izuzetne performanse koje će ispuniti čak i najzahtevnije 5G slučajeve korišćenja. Ali to nije sve, ujedinili smo 5G i veštačku inteligenciju koji sada pružaju vanserijska iskustva, uključujući revolucionarnu zabavu, inteligentne mogućnosti kamera sistema i podršku za bateriju koja traje ceo dan. Bez obzira na to koliko brzo se krećete ili koliko ste predani multitaskingu, moto g 5G plus će uvek držati korak sa vama.

Sve ovo napaja 5000 mAh baterija kako biste mogli da uživate u svim mogućnostima telefona 2 dana bez prekida i potrebe da usporite kako biste stavili telefon na punjenje. Kada je potrebno da se telefon stavi na punjač, 20W Turbo Power punjenje će vam znatno olakšati život.

Sa moto g 5G plus sada postoji i bolji način za plaćanje. Samo približite telefon NFC terminalu kako biste obavili plaćanje u prodavnici. Sve je brzo i bezbedno, tako da više nema potrebe da sa sobom nosite papirni novac ili kreditne kartice. NFC tehnologija vam omogućava da bežičnim putem delite sadržaj kao što su slike i video snimci sa drugim uređajima.

Kada je softver u pitanju, prioritet je oduvek bio pružanje najboljih iskustava korisnicima, a Motorolina veza sa kompanijom Google samo potvrđuje ovu predanost. Kao što je to slučaj sa svim Motorola servisima, Google Photos ostaje izvorna aplikacija za slike. Sa njom dobijate potpuno novi način da čuvate, pretražujete i delite sve fotografije i video snimke. Tu je i neograničen prostor za sve vaše fotografije koje se automatski bekapuju kako biste mogli da im pristupite, editujete ih i delite bilo kada i bilo gde.

Moto g 5G plus takođe dolazi sa My UX korisničkim servisom koji donosi sva Moto iskustva na koja su korisnici navikli, ali i novim funkcijama koje možete prilagođavati svojim željama i potrebama. My UX pruža vam podešavanja koja možete da prilagođavate svojim potrebama i napredne kontrole za upravljanje muzikom, videom i igrama. Sada možete da stvarate sopstvene teme izborom jedinstvenih fontova, boja i oblika ikonica i učinite svoj telefon zaista jedinstvenim.

Dostupnost i cene

Moto g 5G plus je od 8. jula dostupan širom Evrope u dve varijante – sa cenom od 349 evra za model sa 4/64GB i 399 evra za 6/128GB verziju.

