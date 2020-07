Review: ASUS ZenBook UX425 – Nestvarno tanko, nestvarno dobro

Stigla je nova generacija ASUS ZenBook 13/14 laptopa i u startu stavila do znanja da je donela niz drastičnih unapređenja. Krajnji rezultat je impresivan! Uverili smo se u to testirajući model UX425, fantastičnu „četrnaesticu” koja je po svemu uspela da napravi dramatičan iskorak u odnosu na prethodnike, ali i kompletnu konkurenciju na usijanom tržištu prenosivih računara.

ASUS je predstavio nove uređaje iz svoje ZenBook serije ultrabook računara, a model ZenBook 14 UX425 se našao na našem testu. Kao i svi drugi uređaji ove serije, prevashodno namenjene poslovnim korisnicima i svima koji često putuju, fokus je u potpunosti na tankom profilu, mobilnosti i dugotrajnoj bateriji. Ovi računari imaju brojne interesantne odlike, a među njima su šampionsko trajanje baterije i nestvarno tanak profil, koji je istanjen za dodatna tri milimetra, tako da je debljina novih računara od 13,9 do 14,3 milimetra.

Ostvareno „istanjenje” ne samo da deluje impresivno na papiru (ipak je reč o dobrih dvadesetak procenata), već je izuzetno primetno u praksi, gde je veoma lagodno i prijatno koristiti tanak laptop koji pri tome ima masu od svega 1,13 kilograma. Sve u svemu, prenosivost za čistu desetku!

Bombona od laptopa

Doživljaj je upotpunjen kombinacijom estetskih i funkcionalnih detalja i elemenata koji su u potpunosti u stilu novih ZenBook uređaja. Recimo, i dalje je na poklopcu implementiran prepoznatljivi sistem koncentričnih šara, pozicioniran tako da „izvire” iz ASUS logotipa. Nanoedge ekran prekriva 90 odsto površine, s bočnim ivicama debljine svega 2,5 mm i uistinu je reč o 14” laptopu smeštenom u dimenzije 13” modela, u najmanju ruku. Ergolift mehanizam koji podiže zadnji deo računara od podloge em poboljšava ergonomiju, em na taj način unapređuje i hlađenje. Na sve to, novajlije su testirane u pogledu otpornosti na udare i prašinu u skladu sa MIL-STD-810G standardima američke vojske, tako da i njih zadovoljavaju.

Kako bi u potpunosti zadovoljio očekivanja publike, koja nikad nisu mala kada je ASUS u pitanju, redizajnirana je tastatura i sada imamo edge-to-edge tastaturu koja prekriva čitavu površinu unutrašnjosti. Dubina hoda tastera je prilično dobra (1,4 milimetara), svakako daleko bolja od svih potencijalnih konkurenata iz kategorije tankih i lakih uređaja, s tasterima pune veličine. Prisutno je i pozadinsko osvetljenje bele boje, dostupno u tri nivoa.

Ispod tastature je smešten Numberpad 2.0, odnosno tačped koji se po potrebi jednim pritiskom na taster može pretvoriti u numeričku tastaturu (uz par kontrola za kalkulator) s LED osvetljenim segmentiranjem kako bi korisnik jasnije upotrebljavao ovu mogućnost. Ukoliko pak ne želite ovo inženjersko čudo (čitav Numberpad 2.0 sastoji se iz nekoliko slojeva providnog stakla, sa srebrnim česticama, sivim mastilom itd.) ili smatrate da vam nije neophodno, u ponudi će se naći i nešto pristupačniji modeli koji će stizati s regularnim tačpedom.

Sjajne performanse u tankom pakovanju

ZenBook 13 i 14 laptopi dolaze s najsvežijim izdanjima hardvera, kako onog koji nudi Intel, tako i onog koji nudi AMD. Na testu smo imali Intel varijantu, odnosno model baziran na svežoj Ice Lake platformi, tj. 10. generaciji Core procesora koja ponovo podiže lestvicu performansi u računarima ovog tipa. U konkretnom primerku koristi se top-model namenjen ultramobilnoj platformi, četvorojezgarni Core i7-1065G7, procesor koji radi u rasponu od 1,3 GHz (regularno) do 3,9 GHz (u režimima opterećenja).

Jedan od kompromisa koje nije bilo moguće izbeći da bi se dobili računari ovakvih profila jeste – odsustvo diskretne grafike. S druge strane, pitanje je koliko je to uopšte problem, budući da je u ovakve mašine ionako ugrađivana štedljiva grafika s donjeg dela spektra, što u principu može i Intel Iris Plus integrisana grafika sasvim fino da pokrije. U ovoj generaciji neće biti ZenBook 13/14 modela s diskretnim grafikama – slutimo da će se taj trend nastaviti u budućnosti.

Model na našem testu mogao je da se pohvali sa 16 GB DDR4 radne memorije, kao i prostranim i strahovito brzim Samsung NVMe SSD-om, kapaciteta čak 1 TB. Naravno, u prodaji očekujemo razne konfiguracije. Dostupne su konfiguracije do 32 GB DDR4 memorije (Intel) i 16 GB DDR4 memorije (AMD), a storidž se bazira na brzim NVMe rešenjima, ukupnog kapaciteta do 2 TB. Čitavu platformu zaokružuje operativni sistem Windows 10 Pro, koji na ovakvom hardveru radi fantastično!

Ono što je definitivno postao standard ispod kog se neće ići jeste prisustvo podrške za brzu Wi-Fi 6 konekciju, kao i Bluetooth 5.0 standard. Odlične zvučnike novih ZenBook računara potpisuje Harman/Kardon, tako da i u tom pogledu korisnici mogu biti vrlo zadovoljni, a ASUS se potrudio da audio-iskustvo obogati SonicMaster tehnologijama. Tanak profil često uzrokuje potrebu da se izostave neki portovi, ali je ASUS uspeo da ugradi po jedan tradicionalan USB i HDMI port pune veličine, našavši mesta za još dva USB-C konektora.

Ipak, sličnost između ovih računara i modernih telefona visoke klase jeste u trendu uklanjanja 3,5-mm audio-konektora, koji je izostavljen s nove generacije ZenBook-a. Za one kojima je on neophodan, u pakovanju će se isporučivati USB-C-to-3,5-mm konvertor, ali se (ne bez osnova) pretpostavlja da će se većina korisnika ovakvog računara opredeliti za neke Bluetooth slušalice s mikrofonom.

Radi ceo dan

Verovatno najimpresivniji parametar, a istovremeno i korisnicima najbitniji (po internim istraživanjima kupaca ove kategorije računara koje je ASUS sproveo) ostavili smo za kraj, jer smo njime najviše impresionirani. Male dimenzije često znače više zagrevanja, manje prostora za sve, komponente su „stisnute”, tako da se generalno ugrađuju baterije manjih kapaciteta i to onda donekle negira štedljivu prirodu hardverske platforme. Ne i kod novog ZenBook 14 modela.

Naime, ASUS je u novu seriju računara ugradio najveću bateriju koju je ikada implementirao u ultratanak laptop. Reč je o Li-Pol bateriji kapaciteta 67 Wh, koja prema navodima proizvođača, može da isporuči do čak 22 sata rada! Naša testiranja nisu baš dobacila do 20 sati, ali smo u nezahtevnom režimu rada postigli čitavih 15 sati, što je gotovo nestvaran podatak – u suštini, laptop će raditi onoliko koliko ste budni tokom dana. Naravno, ove brojke dosta variraju, u zavisnosti od opterećenja i načina upotrebe laptopa, ali je svakako reč o fenomenalnom rezultatu koji do sada nismo imali prilike ni da vidimo ni da iskusimo!

Pomaci u domenu baterije i autonomije idu dalje od pukih brojki i veoma pozitivno utiču na svakodnevno iskustvo korišćenja računara. ASUS je umnogome promenio koncept koji proizvođači laptopa koriste odvajkada. Odbacio je poseban konektor za punjenje i sada se baterija puni preko USB-C porta. To donosi nekoliko prednosti.

Najpre, s punjačem od 65 W iz pakovanja velika baterija može da se dopuni do 60 odsto za samo 50 minuta, što prema navodima kompanije, omogućava do 13 sati rada (svakako je brojka veoma velika). Istovremeno, to znači da veoma lako možete da dopunjavate laptop nekim od brzih punjača za mobilne telefone (koji danas imaju po 25-45 W), odnosno da je dovoljno da koristite jedan punjač, što vam može olakšati život i kod kuće i prilikom putovanja.

Naravno, računar može da se puni bilo kakvim izvorom s kojim je moguće povezati se preko USB-C porta, ali treba imati u vidu da će tada punjenje biti sporije, a moguće je i da u uslovima opterećenja računar proceni da nema dovoljno snage pa ni ne podiže radni takt koliko bi mogao/trebalo.

Ukupan utisak o ZenBook 14 UX425 laptopu je fenomenalan. Reč je o kombinaciji estetskog i funkcionalnog plezira, koji kombinuje najbolje iz sveta mobilnih tehnologija i sve isporučuje u dopadljivom i vrhunskom pakovanju. Radi se o računaru koji se više nego ijedan do sada približava davno obećavanom idealu „malih i tankih računara bez kompromisa”. ASUS je kreirao ubedljivo najbolji računar tog tipa.

