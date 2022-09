6 LinkedIn prevara na koje treba paziti

LinkedIn je društvena mreža za profesionalno umrežavanje, traženje posla i ostanak u kontaktu sa kolegama iz prošlosti i sadašnjosti.

Čuvajte se LinkedIn prevara

Kao i svaka društvena mreža, platforma ima dobar deo korisnika koji žele da vas prevare, ako im se pruži šansa.

Evo nekih od najčešćih prevara i šta možete da uradite da ne postanete njihova žrtva.

Lažne ponude za posao

Ne bi trebalo da bude veliko iznenađenje da društvena mreža koja je najpopularnija kod regrutera i onih koji traže posao, vidi svoj priličan udeo u prevarama zasnovanim na zapošljavanju. Lažna ponuda posla je uobičajena taktika među prevarantima, koji često koriste lažne profile povezane sa legitimnim kompanijama bez namere da plate ljudima na koje ciljaju. Ovi prevaranti koriste vaš rad, tražeći da izvršite zadatke za njih kao deo procesa uključivanja. Oni mogu ciljati i na slobodnjake, citirajući konkurentnu (neki bi mogli reći previše dobru da bi bila istinita) naknadu. U stvarnosti, oni nemaju nameru da vam plate i umesto toga će nestati kada dođe vreme i preći na sledeću žrtvu. Neki od ovih lažnih regruta možda neće izdržati tako dugo. Umesto toga, oni mogu jednostavno biti zainteresovani da ukradu vaše lične podatke, kontakt podatke, brojeve socijalnog osiguranja ili čak kopije vaših ličnih dokumenata (poput pasoša ili vozačke dozvole) u svrhu prevare identiteta.

Klasične prevare pri zapošljavanju

„Klasična“ prevara sa zapošljavanjem je malo drugačija od lažnog oglasa za posao, ali funkcionišu uglavnom na isti način. Takozvani regruter će vas kontaktirati sa konkurentnom ponudom za posao, ali nema stvarnu nameru da vam bilo šta plati. Ovi prevaranti su u velikoj meri zainteresovani za kratkoročnu dobit, pa će pokušati da vas ubede da predate novac za obradu vaše prijave, platite obuku ili naknade za učlanjenje, ili čak gotovinu za opremu. Kada pošaljete novac, regruter nestaje bez traga i prelazi na sledeću metu. Ova prevara je uobičajena na svim društvenim mrežama (uključujući Facebook i Twitter), često se šalje putem emaila ili SMS-a, a može se čak pojaviti u papirnoj formi na oglasnim tablama ili posterima. Budite sumnjičavi prema svim ponudama za posao iz vedra neba, posebno mogućnostima za „rad od kuće“.

Pokušaji phishinga

Phishing je čin krađe vaših podataka za prijavu (i drugih detalja) pomoću lažnog veb obrasca. Prevaranti će postaviti lažne obrasce za prijavu u pokušaju da vas ubede da se prijavite na svoj nalog koristeći svoju email adresu i lozinku. Srećom, porast dvofaktorske autentifikacije je pomogao da se smanji količina štete koju nanese phishing, ali to je i dalje uobičajena prevara koja se nalazi na internetu. LinkedIn oglasi za posao se mogu često koristiti u pokušajima krađe identiteta, jer proces verifikacije za nove naloge praktično ne postoji, a kreiranje ubedljivog oglasa za posao pod LinkedIn nalogom kompanije je u većini slučajeva lako uraditi. Neki prevaranti će pokušati da vas kontaktiraju direktno putem emaila pošte ili trenutne poruke kako bi vas obavestili da nešto nije u redu sa vašim nalogom. Oni će vas uputiti na lažni link, koji se koristi za krađu podataka za prijavu ili ličnih podataka (u svrhu „verifikacije“). Legitimni zaposleni u LinkedIn-u to nikada neće učiniti. Ako možete da se prijavite, vaš nalog radi sasvim dobro.

Malver i Remote Access prevare

Malver je uvek prisutna pretnja na internetu. Prevaranti će često koristiti iste taktike koje se koriste prilikom phishing-a, slanja neželjenih poruka ili emaila sa ciljem da navedu primaoca da klikne na link. Ova poruka može izgledati iz legitimnog izvora kao što je regruter ili zaposleni u LinkedIn-u i može biti oblikovana na način da izgleda legitimno.

Nažalost, klik na link može da ugrozi vaš računar. Neće svi uređaji ili primaoci biti ranjivi jer različita eksploatacija cilja različite operativne sisteme, ali ipak nije vredno rizikovati. Nije neuobičajeno da ovi lažni linkovi upućuju na ransomvare, koji drži otkupninu za vaš računar i podatke dok ne platite da se ukloni. Često u kombinaciji sa phishingom, malver je uvek prisutna pretnja na internetu. Krajnji cilj prevaranta je da vas navede da kliknete na vezu koja dovodi vaš računar u opasnost bilo korišćenjem browsera ili preuzimanjem softvera koji može da naškodi vašem sistemu. Uvek treba da vodite računa o tome šta kliknete u neželjenim porukama, čak i ako pokrećete antivirusni program ili koristite Mac. Drugi prevaranti koji koriste ovu tehniku mogu krenuti klasičnim putem prevare sa tehničkom podrškom i tvrde da postoje problemi sa vašim nalogom ili računarom koje treba popraviti. Prevara eskalira kada od vas traže da instalirate softver za daljinski pristup kao što je TeamViewer koji im daje kontrolu nad vašim računarom. Prevarant tada može zadržati vaš računar i sve podatke na njemu radi otkupnine.

Dating Scams

Svaka platforma koja omogućava korisnicima da komuniciraju jedni sa drugima otvorena je za čitav niz prevara. Iako možda ne razmišljate o korišćenju LinkedIn-a za pronalaženje romantike, dejting prevare su uvek prisutna pretnja. Takođe se dešava da je to prevara za koju većina ljudi misli da ne bi naseli. Ali prevara apeluje na osnovnu ljudsku želju za društvom koja se može svideti bilo kome, bez obzira na pol. Prevarant može izgledati iskren i brižan, koristeći laskanje i lažni interes da bi se približio potencijalnoj žrtvi. Prevara se postepeno razvija, potrebno je nekoliko nedelja ili meseci da se žrtve otvore. Ubrzo će prevarant početi da traži od žrtve novac, poklone ili čak pristup računima i uslugama. Ono što prevaru čini tako podmuklom je to što može izgledati kao prava romansa, sa svakodnevnim porukama i tekstovima, telefonskim razgovorima i obećanjima o ličnom susretu (koja se često odbijaju ili propadaju). LinkedIn je možda popularan za ovu vrstu prevare, jer omogućava prevarantima da pronađu mete koje navode visoko plaćene pozicije na svojim profilima. Lista prošlih pozicija koje je pojedinac obavljao može jasno pokazati kada neko ima mnogo iskustva u svojoj oblasti i tako se popeo na lestvici posla do pozicije finansijske sigurnosti.

Stvari na koje treba paziti

Kao i kod svake prevare na mreži, postoje neki znakovi na koje treba obratiti pažnju. Očigledni su pravopisne greške i loša gramatika. Ovo bi moglo biti rezultat toga što engleski nije prvi jezik prevaranta, ali to takođe može biti način da se pronađu pogodne mete koje neće odmah shvatiti jezičke probleme (i stoga se smatraju lakšom metom). Ako vam se neko obrati za posao iz vedra neba, budite sumnjičavi. Ako vidite da su pozicije opusane kao „lak rad od kuće“, budite sumnjičavi. Ako se od vas traži da unapred obezbedite novac za „obradu“ ili troškove obuke na poziciji za koju se niste prijavili, pretpostavite da je to prevara. Pazite na zahteve ili liste sa sumnjivih naloga koji odražavaju prave kompanije (kao što su Apple ili Facebook) kojima nedostaju odgovarajući linkovi ka tim kompanijama. Suptilne pravopisne greške ili sufiksi kao što su „Inc“ ili „Ltd“ ili „.com“ nakon naziva kompanije mogu učiniti da profil deluje autentično. Dobro ispitajte profil pre nego što se uključite. Takođe možete da pretražite veb za svakoga ko vas kontaktira u vezi sa poslom, bilo da je regruter treće strane ili direktno radi kod potencijalnog poslodavca. Ako ime nije navedeno nigde na veb lokaciji kompanije, budite sumnjičavi. Možete čak i direktno kontaktirati kompaniju da potvrdite da li je osoba ona za koju kažu da jeste. Na kraju, nemojte da vas zavedu LinkedIn Premium nalozi. Neki prevaranti će pokušati da sebi kupe kredibilitet koristeći premium nalog, koji svako može besplatno isprobati mesec dana.

Izvor: Howtogeek

Podelite s prijateljima

Tweet