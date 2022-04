A Plague Tale: Innocence je najnovija igra adaptirana za TV

Još jedna igra pridružila se sve dužoj listi naslova koji se prilagođavaju TV uređajima. Serija zasnovana na A Plague Tale: Innocence je u pripremi, i pridružiće se mnogim naslovima poput The Last of Us i Twisted Metal.

A Plague Tale: Requiem stiže tokom 2022. godine

Detalji o kastingu, rasporedu produkcije i mestu gde ćete moći da gledate seriju nisu otkriveni, iako se zna da će reditelj Mathieu Turi, koji je radio i na Inglourious Basterds, raditi seriji. A Plague Tale: Innocence ima sve prave sastojke za dobru TV seriju, uključujući atmosfersko, upečatljivo okruženje i solidnu premisu.

To je serija puna zagonetki i avantura u kojoj Amicia de Rune i njen brat Hugo beže od vojnika francuske inkvizicije i pacova koji šire crnu kugu u Francuskoj u 14. veku. Nastavak kultnog hita, A Plague Tale: Requiem, trebalo bi da stigne ove godine.

Izvor: Engadget

