Apple će omogućiti pre-order za kupovinu aplikacija

Apple je ažurirao svoje smernice kada je u pitanju App Store i deo o prednarudžbama. Novim pravilima je omogućeno programerima da nude svoje aplikacije i do pola godine pre nego što zvanično budu objavljene. Tehnološki gigant je najavio da programeri mogu da dozvole kupcima da prednaruče aplikaciju do 180 dana pre nego što ona bude puštena u prodaju i slobodna za preuzimanje.

Ideja nastala još tokom 2017. godine

Tehnološki gigant je zvanično lansirao prednarudžbine za aplikacije tokom 2017. godine, za iOS, macOS, i tvOS uređaje. To je definitivno bila dobrodošla promena za one koji žele da budu sigurni da će dobiti određene aplikacije čim izađu. Stare smernice su dozvoljavale programerima da stavljaju svoje proizvode na 2 do 90 dana pre nego što postanu dostupne za preuzimanje.

Proširivanjem perioda prednarudžbine programeri će dobiti priliku da uvećaju interesovanje za svoje ponude. Bez obzira na to da li je aplikacija besplatna ili plaćena, programeri će ovo moći da iskoriste kao priliku o proširivanju interesovanja potencijalnih korisnika. Kupcima neće biti naplaćena kupovina dok ne budu spremne aplikacije za preuzimanje, i uvek mogu da ih otkažu ako se predomisle. Kad se aplikacije instaliraju, kupci će dobiti obaveštenje da će se sve odvijati automatski u roku od 24h. Ostaje da se vidi kako će korisnici reagovati na ove nove smernice i da li će ih koristiti kao mogućnosti pri rezervisanju aplikacija.

