Adria Security Summit 2020: Svaka teškoća otvara nove prilike

U veoma izazovnoj godini za industriju sajberbezbednosti, u kojoj su otkazani gotovo svi događaji, Security Summit je pronašao način da poveže tržišne aktere. Inovativna virtuelna platforma, jak konferencijski program, te veliki broj sponzora privukli su čak 2084 profesionalca, što Security Summit čini jednim od najposećenih ovogodišnjih događaja u Evropi.

Malo ko je pre nepunih godinu dana, kada je zdravstvena komisija u Wuhanu prvi put prijavila klaster slučajeva upale pluća, mogao i pretpostaviti da će epidemija koronavirusa promijeniti svijet iz temelja. Od neverice da je reč o nečemu ozbiljnom do zatvaranja granica, uvođenja zabrane kretanja i otežanog kretanja ljudi i roba čovek je doživeo iznenadan i radikalan zaokret koji će imati snažan efekat na zdravstvo i ekonomiju. Svi su sektori, u većoj ili manjoj mjeri, doživeli pad.

Industrija bezbednosti nije bila izuzetak, mada bi se moglo kazati da zasad prolazi bolje nego mnoge druge. To se prvenstveno može zahvaliti neprekinutoj, čak i donekle povećanoj potrebi ljudi, kompanija i ustanova da budu zaštićeni u vremenu neizvesnosti, ali i, prema anketi portala asmag.com, nastavku realizacije ranije započetih, a nedovršenih većih projekata.

Otežan dolazak do novih kupaca

No, jedan je segment industrije doživeo veliki pad, a to je održavanje sajmova, konferencija i drugih skupova na kojima se okupljaju sigurnosni profesionalci. Svi veliki i gotovo svi manji događaji otkazani su tokom ove godine. ISC West, Secutech Taipei, IFSEC, Innovation Summit, MIPS, Security Essen, ISAF, ISC East i Intersec Dubai samo su neki od brojnih događaja koji nisu ugledali svetlo dana. Kako su navodili njihovi glasnogovornici, razlozi su bili dobrobit zaposlenih, partnera i posetilaca, vladine restrikcije, otežan promet ljudi i roba, bojazan od prisustvovanja velikim skupovima, povećana cena za posetioce usled potrebe za testiranjem na COVID-19 te – možda i najveća prepreka za organizatore – nemogućnost održavanja istog nivoa kvaliteta.

I u regiji je situacija bila ista. Gotovo sve konferencije su bile otkazane, samim tim i Adria Security Summit kao najveće regionalno godišnje okupljanje sigurnosnih profesionalaca. Prvobitno planiran da se nakon Beograda, Šibenika, Ljubljane i Skoplja ponovo u septembru vrati u Sarajevo, restrikcije koje je uvela BH vlada i tadašnje uvrštavanje regije na zdravstvenu crnu listu zbog velikog broja zaraženih u odnosu na broj stanovnika odvratili su svaku mogućnost održavanja. Odluci je prethodio i razgovor s menadžerima kompanija i partnerima, koji su gotovo jednoglasno sugerisali da se događaj odloži.

Pomjeranje ka online prostoru

Svaka teškoća, ipak, rađa i nove prilike. Ograničen u fizičkom, svet se ubrzano počeo okretati ka online prostoru. Počelo je jednostavnijim, internim edukacijama u kompanijama putem komunikacijskih platformi, a nastavljeno održavanjem online konferencija za nešto širi auditorijum, do nekoliko stotina ljudi. Međutim, za događaj veličine Security Summita bilo je potrebno nešto veće, drugačije, bolje. Ideja je došla s kraja sveta. Australijski univerziteti su ove godine održali prvi virtuelni sajam studiranja, na kojem su imali najveći odziv potencijalnih studenata u istoriji.

Sve je urađeno putem inovativne platforme koja simulira fizički prostor sajma i konferencije. Korisnik se jednostavno loguje i uđe u izložbenu dvoranu sa štandovima. Tu, na virtuelnom štandu, dočekaju ga predstavnici univerziteta (u ovom slučaju kompanija), s kojima posetilac može dogovoriti sastanak putem bilo koje komunikacijske platforme. Na štandu su i svi promotivni materijali: brošure, stručni članci, videosnimci, vizit-kartice, kao i potrebni kontakti i ostala obaveštenja. Posetilac na taj način može dobiti sve potrebne informacije zbog kojih je i došao, ali i, što je najvažnije, doći do relevantne osobe iz menadžmenta, prodaje, marketinga, tehničkog odjela ili razvoja poslovanja.

Proces se odvija i u drugom smeru: predstavnici kompanija mogu dobiti uvid u broj i karakter svih posetilaca online sajma i zatražiti da razgovaraju s njima o budućoj saradnji. Svi koji se registruju moraju uneti svoje podatke, čime se dobija struktura posetilaca: koliko je bilo krajnjih korisnika, integratora, instalatera, predstavnika proizvođača ili zaposlenih u drugim sektorima, gde su zaposleni, čime se bavi kompanija, u kojoj državi posluje itd.

Među najvećim evropskim online eventima

Inovativan koncept, kreativan dizajn, olakšan i praktičan proces te nadasve reputacija kvaliteta i posvećenosti koju Adria Security Summit godinama gradi privukla je 2084 posetilaca, čak pet stotina više nego na poslednjem događaju u Skoplju, koji je i sam bio najveći regionalni događaj ovog tipa. Virtuelni Security Summit je ovime, zapravo, otišao korak dalje – ka poziciji jednog od najvećih evropskih ovogodišnjih događaja u industriji sigurnosti. Osim velike zainteresovanosti, u prilog tome ide i činjenica da je ovo bila prva tranzicija ka ovako inovativnoj virtuelnoj platformi u bezbednosnoj industriji.

Simulacija konferencijske dvorane, izložbenih sala i popratnih događaja te brza, direktna i informativna platforma za dogovaranje sastanaka oduševili su mnoge. Istina, jedan se broj ljudi nije mogao brzo prilagoditi takvom virtuelnom okruženju s tehničke strane, što je rezultiralo nešto manjom stopom održanih, a dogovorenih sastanaka. Zato je svima produžena mogućnost korištenja b2b platforme još celih mesec dana, odnosno do 31. decembra, kako bi se povezali s potencijalnim klijentima i partnerima.

Međunarodni karakter

Virtuelno izdanje Security Summita ostvarilo je zavidne rezultate i u ostalim statističkim kategorijama. U odnosu na prošlogodišnji event, u kojem su učešće uzeli profesionalci iz 32 zemlje, ovaj put je taj broj bio više nego udvostručen na 69 država, čime je ovo postao istinski međunarodni događaj. Najviše prisutnih bilo je iz Srbije (19,95%), Bosne i Hercegovine (12,72%), Hrvatske (12,68%), Severne Makedonije (11,56%) i Slovenije (8,47%), a zatim Rumunije (3,63%), Crne Gore (2,95%), Italije (2,37%), Bugarske (2,23%) te ostalih 60 zemalja (12,39%).

A kada je reč o sponzorima, 82 kompanije odlučile su da podrže događaj, imale su virtuelni štand i samim tim mogućnost lakšeg dolaska do novih kupaca i klijenata. Ove godine su događaj podržali:

Dijamantni sponzori: Alarm automatika, Bosch Building Technologies, Huawei,ISEO Serrature, Motorola Solutions (Avigilon) i ZKTeco

Platinasti: HID Global i Axxonsoft

Zlatni: ACO, FLIR Systems, Hikvision Digital Technology, Honeywell, Konica Minolta, Ksenia Security, Partizan Security, Spica International i Vanderbilt & ComNet

Srebreni: ACTS, Advanced Electronics, A.f.p., Ajax Systems, AKSA Global, Akta, Anteus, Arcus, asmag.com, ASSA ABLOY, AVS Electronics, Balkan Security Services, Besa Security, Bettini Video, BOOIL SAFES, Bstarcom, BS Telecom Solutions, Cathexis Europe, Cominet E&C, CUBOX, D-Link, DVC, Ezy-works, FUJIFILM, L One Future Group, Gaon Tech, Global TSCM Group, Icerti, IDIS, iHome- Future, Ingram Micro, Inim Electronics, Korea Disaster Safety Development Institute, Korea Battery, LANCOM Systems, Lunatronik, Mibo komunikacije, Microsoft, Mistral Technologies, NAUMADE, NAV, OTS, Red Technologies, Rezontech, Seoul Robotics, Securitas, Smart IoT, SOO, SPSC Group, Suhyun Tech, Suprema, Teletek Electronics, VCA Technology, Waveon i Webgate

Bronzani: Apricum, BH Telecom, Bicsi, Disti, Kodeks, Middle point, Pro alarm, Siemens, Tenzor i VIVOTEK

Partneri projekta i medijska podrška

Security Summit je opet okupio gotovo sve regionalne komore i strukovna udruženja u svojstvu partnera projekta. To je obeležje ovog događaja od samoga početka, jer se time jača struka, otvara prilika za zajednički rad i povećava informisanost. To su bili: Komora zaštitara Federacije Bosne i Hercegovine, Komora za privatnu sigurnost Republike Makedonije, Hrvatski ceh zaštitara, Komora za razvoj slovenske privatne zaštite, Udruženje za privatno obezbjeđenje Privredne komore Srbije, Rumunska asocijacija za sigurnosnu tehnologiju A.R.T.S., bugarska Nacionalna asocijacija sigurnosnih kompanija (NAFTSO), mađarski SecuriForum, Bit Alijansa, Palsit i Centar za analizu rizika i upravljanje krizama.

Ove godine kao važan partner događaja je bila Južnokorejska trgovinsko-investiciona komora, koja je na Summit dovela znatan broj kompanija iz te zemlje i time otvorila priliku da se povežu s evropskim firmama, kao i SERDA (Sarajevo Economic Region Development Agency) te Enterprise Europe Network, evropska mreža privrednih komora i poslovnih udruženja, putem koje je podršku pružilo čak 18 partnera, između ostalih: BIT Centar, Advantage Austria, Knowledge Foundation Madrid, Ekonomska komora Severne Makedonije, Sicindustria Italy, Business Finland, Innovation Center Banja Luka, Association of Metal Companies of Madrid, Privredna komora Republike Srpske itd.

Takođe, zahvalnost se izražava i novinarima iz medija: asmag.com, a&s International, a&s Polska, a&s Asia, Zaštita, PC Press, My Dear Drone, Global Security Mag, Aluminium PVC, In- Security i SecSolution, koji su doprinijeli širenju vijesti o održavanju Virtual Security Summita.

Naredno virtuelno izdanje Security Summita održaće se od 4. do 6. maja 2021. godine

Predavanja održana na Security Summit 2020 su dostupna online i možete ih pogledati ovde.

