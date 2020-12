HBO Max dobija 4K strimovanje

Kada je Warner Bros sredinom novembra najavio da će Wonder Woman 1984 biti dostupan na HBO Maxu istog dana kada se premijerno prikazuje u odabranim bioskopima, niko nije mogao da poveruje da će do toga zaista i doći. To nije bilo jer će premijera filma doći praktično u naše dnevne sobe, već zbog toga što je u tom trenutku 1080p bila najveća rezolucija na servisu. Ispostavilo se da će zapravo prikazivanje ovog filma naterati autore da poboljšaju aplikaciju i uvedu 4K rezoluciju strimovanja.

Wonder Woman 1984 u 4K rezoluciji

WarnerMedia je da će se Wonder Woman 1984 strimovati na HBO Maxu u 4K. Film će takođe podržavati Dolby Vision, Dolby Atmos i HDR10. Stream od 4K biće dostupan na Apple TV 4K, Amazon Fire TV Stick 4K, Amazon Fire TV Cube / 4K Fire TV Edition pametnim televizorima, Chromecast Ultra, AT&T TV i podržanim Android TV uređajima. Na spisku, naravno, nedostaje Roku. HBO Max ostaje nedostupan na Rokuovoj platformi, jer dve strane i dalje ne mogu da postignu dogovor da ga stave tamo. HBO Max je dostupan na Xbox i PlayStation konzolama, ali čini se da će podrška za 4K morati da sačeka na tim uređajima.

Rediteljka Patty Jenkins podstakla je gledaoce da „pronađu najveći ekran najkvalitetnijeg kvaliteta“ koji mogu dok gledaju film.

Ovo je sam početak, a HBO Max će „proširiti ove mogućnosti na druge filmove i TV serije, kao i podršku za dodatne uređaje, tokom 2021. godine“. Zaista se nadamo da WarnerMedia ubrzava taj vremenski raspored koliko god može. Konkurenti poput Disney+, Netflixa, Amazon Prime Video-a i drugih već rade na 4K zbog ljubitelja filmova i serija.

Izvor: The Verge

