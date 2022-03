Alat za rudarenje za Nvidia LHR karte je malware

Ispostavilo se da su rudari koji žele da izvuku maksimalne heš stope sa Nvidijinih kartica Lite Hash Rate RTX 30 serije prevareni.

To čak i nije toliko iznenađujuće

Alat ne uklanja limitator heš rate, već umesto toga instalira malver. Izgledalo je kao da je preduzimljivi moder uspeo u potpunosti da zaobiđe ograničenja kripto rudarenja koja Nvidia postavlja na nekoliko svojih grafičkih kartica RTX 30 serije. Korisnik „Sergey“ je objavio alatku za modifikaciju BIOS-a na GitHub-u, koja je navodno zaobišla provere koje Nvidia ima da bi smanjila performanse rudarenja kada se otkrije Ethash rudarenje. Ako je korisnik preuzeo i pokrenuo ‘LHRUnlocker Install.msi’, on jednostavno nije uradio ono što je mislio da radi, već je zarazio powershell.exe, Windows servis, malverom.

Takođe nije poznato kakav uticaj ima malver. Špekulacije uključuju sve, od keylogginga do pokušaja da se postavi botnet za rudarenje. S obzirom na to da je ova alatka u stvari malver, znači da Nvidijin LHR limiter ostaje netaknut. Dok su legitimne (u nejasnom smislu te reči) metode uspele da zaobiđu limiter u izvesnoj meri, LHR kartice i dalje ne mogu da se podudaraju sa Ethash stopom svojih FHR kolega. Nvidia zaslužuje priznanje što je barem pokušala da smanji privlačnost mnogih svojih igračkih grafičkih procesora rudarima. Dakle, ako ste preuzeli alat i čekate taj ‘specijalni drajver’, izbrišite sve i to što pre. Opšte pravilo ostaje – ako nešto deluje previše dobro da bi bilo istinito, obično i nije.

Izvor: Pcgamer

Podelite s prijateljima

Tweet