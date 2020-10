Alati za martech

Reč martech je trenutno u trendu – ona označava set alata koji vaše marketing aktivnosti mogu odvesti na viši nivo. Naročito u sferi digitalnog marketinga…

Marketing i tehnologija već dugo „sarađuju“. Marketing koristi raznovrsna tehnološka rešenja, a fraza „marketing tehnologija“, skraćeno martech, se koriste poslednjih desetak godina. Pojam martech odnosi se na svaku primenu tehnoloških rešenja za ostvarivanje marketinških ciljeva. Poput mnogih drugih pojmova, nastao je iz potrebe da se rastuća oblast marketinških tehnoloških alata imenuje.

Želite da znate koliko daleko skroluju posetioci sajta dok čitaju vaše dugačke blog postove? Hotjar će napraviti zgodne heat mape…

I pre nego što je ovaj pojam nastao, tehnologija je imala svoju ulogu u marketingu, a danas, u vreme digitalnog marketinga, već i posedovanje sajta i komunikacija putem društvenih mreža spadaju u domen martech‑a. Danas je to oblast ispunjena hiljadama alata iz više desetina kategorija, koji omogućavaju ili olakšavaju rad na optimizaciji sajtova, oglašavanju, kreiranju landing strana, automatizaciji email komunikacije… Zašto je za efektivan marketing bitno da poznaje oblast martech alata, pokazaćemo na primeru kompanijskog sajta.

Osnovna analitika

Kompanijski sajt kreiramo sa određenim ciljem. U najmanju ruku želimo da potencijalnim klijentima predstavimo ponudu, a neretko i da nas oni preko sajta kontaktiraju. Da bismo znali da li sajt ispunjava svoju ulogu, potreban nam je alat za praćenje analitike sajta, a među brojnim mogućnostima danas dominira Google Analytics, koji se lako povezuje sa drugim alatima iste kompanije. Tu je posebno bitna Search Console, koja omogućava da vidimo performanse sajta u Google pretrazi.

Marketari i prodavci bi najviše voleli da znaju tačno ko je bio na sajtu, recimo ime osobe, naziv kompanije, e‑mail adresu… Da, postoje alati i za to. Na primer Albacross

Iako ova dva alata daju puno podataka, uvek možete da saznate više o posetiocima. Ukoliko sa sajtom povežete Facebook Pixel i LinkedIn Insight Tag – njihov primarni zadatak jeste vezan za oglašavanje putem ove dve društvene mreže, ali omogućavaju i da saznate ko su posetioci vašeg sajta kroz podatke koje o njima znaju Facebook i LinkedIn.

Korak dalje

Šta ako želite da znate još više? Na primer, da znate kako se posetioci vašeg sajta ponašaju i koliko daleko skroluju dok čitaju vaše dugačke blog postove? Dobar alat, a svakako ne jedini, za to je Hotjar koji će napraviti heat mape da vizuelizuje tipično ponašanje posetilaca.

Search Console omogućava da vidite performanse sajta u Google pretrazi

S druge strane, marketari i prodavci bi najviše voleli da saznaju tačno ko je bio na sajtu. Ako bi mogli da saznaju ime osobe, naziv kompanije u kojoj rade, e‑mail adresu… baš bi im dobro došlo Da, postoje alati i za to. Na primer Albacross koji neće baš sve, ali će velik broj posetilaca prepoznati i donekle olakšati posao prodavcima. Makar ih poslati u pravom smeru…

Korisna automatizacija

Iako ideja da prodavac odmah kontaktira posetioce sajta može dati rezultate, bolje je posetioce angažovati na drugi način tako da budu i bolje informisani o vašoj ponudi i zagrejaniji za kupovinu. Tu na scenu stupaju alati za automatizaciju različitih vrsta interakcija.

Na primer, kad želite da posetioca sajta informišete o vašem novom whitepaper‑u ili studiji slučaja ili webinar‑u koji organizujete, ali ne želite da ih prekidate dok čitaju opis vaših usluga – željenu poruku im možete prikazati kao suptilan baner u uglu sajta nakon što su prešli veći deo stranice i tako pokazali da su natprosečno zainteresovani za ono što nudite. Ili da im prikažete popup baner ali kad ustanovite da nameravaju da zatvore prozor sa vašim sajtom i koristite zadnju priliku da im privučete pažnju. Za takve situacije se kao odličan pokazao alat GetSiteControl.

A šta nakon što su se prijavili za vaš webinar ili ostavili e‑mail adresu da bi preuzeli whitepaper? Svakako ne očekuju da odmah probate da im prodate nešto, ali su pokazali da ih vaši sadržaji interesuju – to je prilika da ih uključite u automatizovan serijal e‑mail poruka kojima ćete ih obavestiti o drugim sadržajima koje pravite a koji im mogu biti interesantni. To, u kombinaciji sa merenjem nivoa aktivnosti, može biti dobar signal prodavcima da u „pečeni“ a alati kao što su Active Campaign i GetResponse su se pokazali kao dobri u tom domenu.

Pazite da ne preterate. U ovoj oblasti od viška glava itekako može da boli!

Kako dalje?

Ovime smo samo zagrebali površinu – alata ima na hiljade. Skoro za sve što zamislite, neko je probao da nađe rešenje. Ali na kraju, nije suština u tome da aktivirate desetine alata već da ih upotrebite na način koji je koristan za vaše marketinške i prodajne aktivnosti. Lako možete da preterate… a u ovoj oblasti od viška glava itekako može da boli!

Podelite s prijateljima

Tweet