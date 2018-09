Alibaba CEO Jack Ma će se povući za godinu dana

Prošle nedelje pojavila se informacija da Jack Ma, suosnivač Alibabe, odlazi u penziju, međutim to nije u potpunosti tačno. Naime, trenutni CEO Alibabe, Daniel Zhang, preuzeće ulogu Ma tek za godinu dana kada se on povuče. „Početak procesa prenošenja štafete Alibabe na Daniela i njegov tim je prava odluka u pravo vreme, jer znam iz rada sa njima da su spremni, a ja imam potpuno poverenje u našu sledeću generaciju lidera“, napisao je Ma u pismu akcionarima. Ma će se odreći svoje uloge predsednika upravnog odbora 10. septembra 2019. godine, a potom završiti svoj trenutni mandat u odboru direktora Alibabe do godišnjeg generalnog sastanka kompanije 2020. godine.

Iako se Ma povlači sa ovih pozicija, i dalje će ostati doživotni član Alibaba Partnership, što predstavlja grupu od 36 Alibaba partnera koji su senior članovi. Alibaba Partnership ima pravo da imenuje većinu direktora u upravnom odboru kompanije, tako da utiče na njen pravac u budućnosti.

Jack Ma koji je osnovao Alibabu 1999. godine, a u procesu izgradnje kompanije postao je jedan od najbogatijih ljudi u Kini, vredan oko 40 milijardi dolara. U Maovom vlasništvu, Alibaba je postala najveća e-trgovina u državi i proširila se u druge oblasti kao što su mobilna plaćanja i cloud. Ma, koji ima 54 godine, posvetiće najveći deo svog vremena i bogatstva nakon penzionisanja filantropiji i obrazovanju kroz Fondaciju Jack Ma.

Izvor: FastCompany

