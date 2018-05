Alibaba kupila Rocket Internet e-commerce platformu Daraz

Alibaba Group (BABA.N) kupila je celokupni akcijski kapital Rocket Internet (RKET.DE) platforme za elektronsku trgovinu u Južnoj Aziji Daraz Group, saopštio je Rocket Internet.

Daraz, osnovan u Pakistanu 2012. godine, posluje na internet tržištu u Pakistanu, Bangladešu, Mijanmaru, Šri Lanki i Nepalu. Jedinica će nastaviti da radi pod istim brendom nakon prodaje Alibabi, rekao je Rocket. Alibaba Group Holding Ltd. uzela u razmatranje kupovini Rocket Internet još krajem marta, sa idejom da joj to omogući bolji pristup potrošačima u Južnoj Aziji.

Kompanije su pregovarale o ceni Rocketove e-commerce platforme Daraz. U to vreme razmatranja su bila u ranoj fazi i ni jedna odluka tada nije bila doneta. Portparol Alibaba je tada odbio da komentariše informaciju, dok Daraz nije odmah odgovorio na zahteve za komentar.

Odluka o daljem razvoju dolazi nakon što je Alibaba Ant Financial odlučio da kupi 45% udela u Telenor Microfinance Bank, podružnici Telenor grupe, za 184,5 miliona dolara polovinom marta 2018, kako bi dalje razvila mobilno plaćanje i digitalne finansijske usluge u državi sa više od 200 miliona ljudi.

U drugim zemljama u Aziji, Alibaba se sprema za intenzivnu borbu u Singapuru, gde je Amazon.com Inc. počeo da posluje, a Shopee Sea Ltd. se širi i osvaja potrošače. Pakistanski mladi ljudi pretvorili su Pakistan u najbrže rastuće maloprodajno tržište na svetu, gde prodavnice i e-commerce rastu zajedno, čineći trend u mnogim zemljama u razvoju. Tržište u Pakistanu može godišnje da raste oko 8,2% do 2021. godine, dok se raspoloživi prihodi povećavaju, ukazuje istraživačka grupa Euromonitor International.

Pakistan ima 30 miliona aktivnih korisnika interneta, a brendovi povećavaju svoju pažnju u pravcu e-commerce, rekao je Daraz u februaru 2018. Interes Alibabe za Pakistan došao imajući u vidu pekinška finansiranja od oko 60 milijardi dolara u infrastrukturnim projektima širom zemlje, koji su deo projekta predsednika Xi Jinping i inicijative za razvoj trgovinskih puteva.

Izvor: Reuters / Bloomberg

