Alienware – nova, egzotična rešenja za hlađenje

Dell je predstavio nadolazeću liniju Alienware laptopova nazvanu X-Series koja nudi poboljšane toplotne performanse koristeći nove materijale. Kompanija je takođe predstavila svoj najnoviji laptop Alienware m15 R6 sa Intelovim procesorima 11. generacije i mobilnom grafikom RTX 3080.

Novi dizajn protoka vazduha

Kompanija nije otkrila mnogo o X-seriji, osim nekoliko detalja o termičkom dizajnu i kratkog video zapisa. Glavna suština je da će X-Series koristiti novi materijal termičkog interfejsa (TIM), verovatno podlogu umesto paste, koju naziva Element 31. Napravljen je od galijum-silikona koji navodno pruža smanjenje ukupne toplotne otpornosti u odnosu na prethodnu generaciju i izvanredno poboljšanje otpornosti na kontakt kako je prikazano u preliminarnim ispitivanjima.

Takođe koristi novi Alienvware-ov dizajn Kuad-Fan koji čeka patent koji proizvodi namenski protok vazduha pomoću evakuacionih ventilatora i dvostrukih suprotnih izlaznih ventilatora. Taj dodatni protok vazduha omogućava visoke performanse sa vrlo tankim dizajnom. Kao kompromis za obožavatelje koji zauzimaju više prostora, čini se da ima vrlo malo prostora za povezivanje sa strane, tako da je zadnji deo laptopa sada ispunjen priključcima. Dell je takođe otkrio da, što nije iznenađujuće, prenosnici X-Series će koristiti Intelove procesore 11. generacije i grafiku NVIDIA GeForce RTX 30XX. Još nema reči o cenama ili dostupnosti X-serije.

Osetnije je Dell predstavio i svoj najnoviji laptop Alienvare m15 R6. Dostupan je sa Intelovim procesorima 11. generacije sa 6-jezgrenim i5-11400H, 8-jezgrenim i7-11800H i 8-jezgrenim i9-11900H procesorima, kao i grafičkim opcijama u rasponu od najnovijeg NVIDIA-ovog RTX 3050 Ti do RTX 3080 GPU-a.

Što se tiče ekrana, možete ga dobiti sa 1080p 165 Hz, 1080p 360 Hz i QuadHD (2.560×1.440) na modelima do 240 Hz. Poslednje dve podržavaju NVIDIA G-Sync i Advanced Optimus tehnologiju i uključuju IC kameru koja podržava Windows Hello biometriju. Takođe podržava do 32 GB RAM-a i 4 TB prostora za skladištenje. Ostale karakteristike uključuju RJ-45 eternet NIC port, priključak za slušalice, Type-C Thunderbolt 4 i USB 3.2 Gen 3 portove, a poslednji podržava Thunderbolt 4 na RTX 3060 i višim konfiguracijama. Alienware m15 stiže ovog leta sa početkom od 1.300 dolara.

Konačno, Dell je predstavio svoj najnoviji G15 prenosni računar za gejming. Podržava do šest jezgara, 11. generaciju Intel core-i7 CPU i grafiku serije RTX 30XX, mada Dell nije precizirao koji RTX modeli će biti ugrađivani. Takođe dolazi sa 15,6-inčnim 1080p 120 Hz ekranom ili opcionalnim displejom od 165 Hz. Taj model stiže ovog leta sa početkom od 950 dolara.

