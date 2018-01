Amazon Go – otvorena prva prodavnica bez kasa i redova

Kompanija Amazon koja je gigant u oblasti e-trgovine, otvorila je u Seattle-u prvu Amazon Go prodavnicu bez ijedne kase i redova koji prate ovakav način plaćanja, pa je kupcima omogućeno da dođu, uzmu željeni proizvod sa polica i odu, bez potrebe da čekaju u redu.

Iz Amazona su objasnili da koriste razne sigurnosne kamere i senzore za prepoznavanje svakog kupca i praćenje odabranih stavki, eliminišući potrebu za naplatom. Pre ulaska kupci moraju da skeniraju Amazon Go aplikaciju zahvaljujući kojoj senzori na policama dodaju stavke na račun kako ih kupci stavljaju u korpu i brišu sve što vrate natrag na policu. Kupovinu naplaćuju kreditnim karticama kupaca nakon što oni napuste prodavnicu.

Amazon Go prodavnicu testiralo je osoblje ove kompanije u 2016. godini, a očekivalo se da će za javnost biti dostupna u protekloj godini. Iz Amazona su saopštili da su imali problem u vezi s identifikovanjem i činjenicom da deca premeštaju proizvode na pogrešna mesta na policama. Za sada nije poznato da li će Amazon otvoriti više Go prodavaonica, ali ono što je sigurno je da će ovaj koncept trgovine svakako promeniti pravila igre koja su do sada važila u ovoj oblasti.

Izvor: The Guardian

Podelite s prijateljima

Tweet