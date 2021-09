Amazonova tehnologija skeniranja dlanova stiže na stadione i koncerte

Amazon koristi svoju tehnologiju skeniranja dlanova kako bi kupcima omogućio plaćanje kupovine u Whole Foods-u i sopstvenim prodavnicama bez blagajne. Sada proširuje dostupnost tehnologije za upotrebu izvan sopstvenih prodavnica, počevši tako što omogućava ljudima da ulaze u sportske dvorane, na koncerte i druga mesta za zabavu.

Kontrola ulazaka uz nove tehnologije

Amazon One će biti ponuđen kao deo samostalnih postolja za prodaju karata koje će rasporediti kompanija za prodaju karata AXS, koja debituje u Denveru ovih dana.

Da bi ušli u prostorije preko Amazon One-a, korisnici mogu da prijave jedan ili oba dlana za opciju na namenskoj stanici neposredno pre ulaska. To će im omogućiti da uđu na događaj i buduće AXS događaje, bez potrebe da pokažu kartu. Amazon kaže da proces upisa traje samo minut, dok sistem stvara jedinstveni potpis dlanova koristeći algoritme prilagođene kompaniji. Kada to završe, oni mogu jednostavno skenirati dlanove, što im treba nekoliko sekundi, da uđu u prostor AXS-a.

U svom saopštenju, Amazon je rekao da je to prvi put da je usluga Amazon One dostupna izvan prodavnica Amazon i Whole Foods Market i za ulazak u prostor za zabavu. Kompanija se takođe raduje što će tehnologiju skeniranja dlanova učiniti dostupnom za druge svrhe na više lokacija.

Izvor: Engadget

