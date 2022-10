AMD-ov Ryzen 7000 Eco Mode je prilično efikasan

AMD se mnogo bavi time kako su njegovi Ryzen 7000 čipovi sledeće generacije efikasniji od Intelovih, za istu ili veću snagu.

AMD kaže da Eco Mode na njegovom novom vrhunskom Ryzen procesoru može da pobedi Intel

U najnovijem YouTube video snimku PCWorld-a, sastavljeni su skoro identični desktop računari velike snage, kako bi bili testirani vrhunske AMD-ovi i Intelovi procesori, Ryzen 9 7950X i Core i9 12900K, kako bi videli koji će potrošiti najviše električne energije. Rezultati su pomalo iznenađujući. Prema testiranju, koje zapravo meri punu potrošnju energije sistema (to je broj koji će vam naplatiti vaša kompanija koja vam isporučuje električnu energiju), AMD i Intel su približno ujednačeni u režimima pune snage. Ryzen 9 pobeđuje sa značajnom razlikom u multi-thread testovima, kao što je Cinebench R23, gde je uspeo da pobedi Intel za oko 30 procenata u performansama, dok je trošio 10 procenata manje energije.

Isto je pokazao i test u Blenderu, sa približno istim rezultatima. Ali u single-thread benčmarku, za koje je veća verovatnoća da će odražavati svakodnevni rad na računarima, stvari su mnogo ujednačenije. U stvari, u single-thread testovima Cinebench, PugetBench Premiere Pro i Lightroom i WebExpert 4, Core i9 je uspeo da vrlo malo nadmaši Ryzen 9 u pogledu potrošnje energije. To ima smisla, jer crpi manje energije kao jedna komponenta. U scenarijima za igranje, Ryzen 9 je trošio oko 10 posto više energije… ali to nije bitno, pošto će vaša grafička kartica biti mnogo veći faktor u ukupnoj potrošnji energije sistema za bilo koju 3D igru.

AMD ipak ima keca u rukavu, a zove se Eco Mode. Sa TDP-om od 170 vati, AMD je dizajnirao Ryzen 7950X tako da može da radi u dve faze efikasnije brzine, na 105 vati i 65 vati. Poređenja radi, Core i9 12900K radi na 125 vati. Šta se dešava kada uključite Eko Mode? Dramatičan pad potrošnje energije, bez ogromnog gubitka u stvarnoj snazi. Smanjenje snage Ryzen 9 na 105 vati, a zatim na 65 vati dovelo je do pada potrošnje energije za otprilike 30 do 50 procenata, dok su single-thread performanse u Cinebench-u ostale iste. To je predvidljiv rezultat, s obzirom na prirodu testa. Ali šta je sa multi-thread režimom? Ryzen 9 7950Ks je pobedio Core i9-12900K za multi-thread performanse čak i pri najnižoj postavci od 65 vati.

Izvor: Pcworld

