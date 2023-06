Android 14 Beta 3: Zanimljive funkcije, lista podržanih telefona

8. juna je obeleženo lansiranje Android 14 Beta 3. Ako se pitate, Android 14 se uglavnom fokusira na privatnost, bezbednost, performanse, produktivnost programera i prilagođavanja.

Unapređenje za uređaje sa velikim ekranima

Ima za cilj poboljšanje uređaja sa velikim ekranom kao što su tableti, sklopivi i tako dalje. Nove funkcije koje Android 14 Beta 3 donosi Android 14 će vam omogućiti da skalirate font na ogromnu veličinu do 200%. Ljudi koji imaju problema sa vidom i ne mogu ništa da vide bez naočara, za njih bi to bilo od velike pomoći. Sada takođe možete dati delimičan pristup vašoj medijskoj biblioteci aplikacijama trećih strana kada zatraže dozvolu. Dakle, na ovaj način Android pokušava da vaše iskustvo učini mnogo sigurnijim. Takođe, Google kaže da je ova verzija Androida dostigla „stabilnost platforme“ i to znači da API-ji za programere i druga ponašanja koja se odnose na aplikacije više neće moći da se promene sve dok Android 14 ne bude otvoreno dostupan na tržištu.

Telefoni kompatibilni sa Android 14 Beta 3

Za sada su samo odabrani Pixel uređaji kompatibilni sa Android 14 Beta 3. Oni su sledeći:

Pixel 4A 5G

Pixel 5

Pixel 5A

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Ovo su uređaji koji su od sada kompatibilni sa Android 14 Beta. Takođe, nedavno lansirani Pixel 7A trebalo bi da se pridruži listi uskoro.

Šta Google ima da kaže o Androidu 14 Beta 3?

Google je danas objavio post na blogu o izdavanju Androida 14 Beta 3. Pomenuli su da će verzija za testiranje pomoći da se isprave greške. Takođe, negde u julu će biti lansirana još jedna Beta verzija Androida 13, nakon čega će glavna verzija biti dostupna na tržištu do trećeg kvartala godine. Google takođe napominje kako će Android 14 poslužiti i za uređaje sa velikim ekranom.

Izvor: Digit

