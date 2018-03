Android korisnici pouzdaniji od onih koji koriste iOS

Android korisnici su, prema zaključcima do kojih su došli oni koji se bave tom temom, lojalni svojim uređajima, te ne prelaze u iPhone tabor onoliko često koliko se misli.

Tako se došlo do podataka prema kojima je odanost Android korisnika 91%, a više od one kod iOS korisnika, koja je 86%, a prema podacima za korisnike iz Sjedinjenih Američkih Država, koji se nisu odrekli svojih uređaja posle ažuriranja operativnih sistema tokom 2017. godine. Istraživanje su sproveli stručnjaci sa instituta CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), te došli do podataka koji se ne poklapaju sa uobičajenim narativima iz kompanije Apple, a kada je lojalnost korisnika u pitanju.

Prema istraživanju, odanost Android korisnika zabeležila je najveći rast tokom 2014, te 2015. godine, i prestigla iOS, da bi tokom 2016. i 2017. beležila manji rast, ali ostajala stabilna, te došla do trenutnih 91%. Lojalnost iOS korisnika je, sa druge strane, tokom 2014. zabeležila pad, a nešto malo pre lansiranja iPhone-a 6 i 6 plus.

Ipak, broj Android korisnika koji prelaze na iOS je veći od onih koji sa iOS-a prelaze na Android, što je pomalo nelogično nakon prethodno navedenih podataka, ali stručnjaci objašnjavaju da je tako zbog toga što Android ima veću bazu korisnika, te to na kraju znači da iPhone i dalje vodi kada su premijum uređaji u pitanju.

Izvor: Phone Arena

