Android telefoni dobijaju ažuriranja za praćenje COVID-19 putem Google Play-a

Google je potvrdio da će koristiti Google Play Services infrastrukturu za ažuriranje Android telefona pomoću nadolazećeg sistema za praćenje kontakata COVID-19 koji razvija u saradnji sa Apple-om, o čemu smo nedavno i pisali.

Trebalo bi da veći broj Android telefona zaista dobije ažuriranja, a takođe da se osigura da ažuriranja postanu dostupna na telefonima sa Android 6.0 Marshmallow ili novijom verzijom.

Do juče je to bilo otvoreno pitanje, ali ono na koje je bilo od ključnog značaja da Google odgovori. To je zato što je Google Play jedini pouzdan sistem koji postoji za pravovremeno prebacivanje ažuriranja softvera na Android telefone. Drugi način, potpuna ažuriranja operativnog sistema, često mnogo kasne i od strane operatera i od proizvođača.

Google kaže da će se njegov sistem ažuriranja primeniti na obe faze framework-a za praćenje kontakata preko Bluetooth-a, inicijalno uvođenja API-ja, koji treba da stigne sledećeg meseca, i sledeće faze, u kojoj će API-ji biti ugrađeni u OS. Kompanije će reći samo da će druga faza stići „u narednim mesecima“.

Huawei i ostali telefoni

Postoji ogroman skup Android uređaja koji nemaju koristi od Google Play usluga: svi Android telefoni u Kini, kao i svi Huawei telefoni koji se prodaju širom sveta nakon što su SAD uvele ograničenja. Google-u nije dozvoljeno da izvozi softver na Huawei, što znači da ne bi mogao da primenjuje ovaj sistem na njihove telefone kao što ne može da uključuje Chrome ili Gmail.

Za te telefone Google namerava da objavi framework koji bi te kompanije mogle da iskoriste za kopiranje sigurnog, anonimnog sistema praćenja koji su razvili Google i Apple. Tada će Huawei, Xiaomi i drugi kineski proizvođači (ili kineska vlada) odlučiti da li da koriste sistem.

To je strategija koju Google koristi za svoj Project Mainline sistem ažuriranja, lansiran prošle godine za novije verzije Androida. Međutim, Project Mainline ažuriranja su izričito otvorenog koda. Google je odbio da komentariše da li će biti ovaj sistem, ali napomenuo je da će on ponuditi reviziju koda kompanijama koje žele da usvoje sličan sistem.

Izvor: The Verge

