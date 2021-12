Aplikacija Gmail vam omogućava da započnete sastanke i audio pozive

Ako ste ozbiljan korisnik Google ekosistema proizvoda i usluga, možda će vas obradovati vest o novim funkcijama Gmail-a.

Dostupno za iOS i Android aplikacije

One će olakšati započinjanje sastanaka i pokretanje audio poziva unutar same Gmail aplikacije, što znači da korisnici neće morati da preuzimaju posebnu aplikaciju da bi iskoristili prednosti ovih funkcija. Kako kaže Google, “nadamo se da će to olakšati povezivanje sa vašim kolegama u svetu hibridnog posla, jer će vam nova funkcija omogućiti da neprimetno prelazite sa četa na video ili audio poziv kada je to potrebno, pomažući vam da sarađujete i da unapredite svoj posao”. Google već dozvoljava korisnicima Gmail-a na vebu da započnu sastanke sa Google Meet-om i četuju sa drugim korisnicima koristeći Hangouts u okviru Gmail interfejsa, tako da nije iznenađenje da će se slična funkcija sada naći u njegovoj aplikaciji. Ovo će biti dostupno i za iOS i za Android aplikacije, tako da bi korisnici trebalo da mu se raduju u bliskoj budućnosti.

Imajte na umu da u ovom trenutku Google kaže da će funkcija raditi samo za 1:1 na sesijama, tako da ako želite da organizujete grupne sastanke ili pozive, morali biste da koristite drugu namensku aplikaciju za nju.

