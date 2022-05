Prva Amazon prodavnica odeće otvara svoja vrata u Los Anđelesu

Amazon-ova obična prodavnica odeće, Amazon Style, sada je otvorena u oblasti Los Anđelesa, Kalifornija, u tržnom centru The Americana at Brand. Amazon Style koristi telefonske aplikacije i QR kodove da pokuša da eliminiše dodatni nered u odeći.

To je novi dodatak Amazonovoj liniji fizičkih lokacija, zajedno sa Whole Foods i njegovim prodavnicama Amazon Go i Amazon Fresh bez blagajne. Amazon Style će predstavljati odeću brendova kao što su Levi’s, Tommi Hilfiger, Champion i drugi, i iako ne sadrži Amazonovu tehnologiju Just Walk Out, imaće prisutne redovne zaposlene koji će vam pomoći od početka do kraja.

Glasine o Amazonovom planu „robne prodavnice“ pojavile su se u septembru, a izveštaj Wallstreet journala sugerisao je da će prodavnica koristiti tehnička rešenja kako bi se fokusirala na udobnost kupaca u prodavnicama u Kaliforniji i Ohaju. U januaru, Amazon je potvrdio ime Amazon Style i najavio lokaciju svoje „prve prodavnice fizičke odeće“ sa posebnim fokusom na minimiziranje muke oko isprobavanja odeće.

Amazon Style je opremljen tehnologijom dizajniranom da poboljša iskustvo kupovine u prodavnici i eliminiše dodatne korake. Svaki odevni predmet u prodavnici sadrži QR kod koji kupci mogu da skeniraju da bi napravili listu odeće koju bi želeli da isprobaju u sobi za merenje ili da pošalju direktno da ih preuzmu za kupovinu — eliminišući potrebu za nošenjem gomile stvari. Još jedna karakteristika je da kupci mogu da izaberu odeću na Amazon.com, da je isporuče u prodavnicu da je isprobaju i da vrate predmet tamo ako im se ne sviđa.

Ako posetite prodavnicu, zaposleni će prikupiti odeću za garderobu i obavestiti vas kada je vaša odeća spremna za isprobavanje. Svaka garderoba je takođe opremljena monitorom sa ekranom osetljivim na dodir koji će omogućiti kupcima da traže više artikala za isprobavanje i/ili da ocene svoje odabrane artikle dok idu. Prilikom plaćanja, kupci mogu da koriste svoj Amazon nalog za plaćanje računa.

