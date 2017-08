Apple koji obećava

Apple u junu tradicionalno organizuje konferenciju WWDC, primarno namenjenu onima koji pišu aplikacije. To je prilika da trenutno najvrednija kompanija u svetu prikaže novosti iz svoje (velike) kuhinje. Pogledajmo šta nas očekuje…

Umesto u San Francisku kao prethodnih godina, WWDC je održan u San Hozeu. Tim Cook nije otvorio konferenciju tradicionalnim hvalospevima, već je skromno rekao: „Apple‑u ide odlično“. S obzirom na trenutnu vrednost na berzi (teško shvatljivih 800 milijardi dolara), nema razloga da mu ne verujemo…

Softverski gledano, Apple ima četiri osnovne platforme koje međusobno tesno sarađuju – tvOS, watchOS, macOS i iOS. Prvo je predstavljeno (minorno) unapređenje tvOS‑a, a glavna vest je da su se najveće američke TV i video kuće priključile platformi. Najinteresantnije je da će krajem godine i Amazon, sa svojim Prime Video sistemom, biti dostupan na AppleTV uređajima.

Tržište pametnih satova, iako najavljivano kao next big thing, nije ni blizu zaživelo prema očekivanjima. Od svih uređaja, iWatch očekivano prolazi najbolje i ima najbolje ocene korisnika. Tu su novi ekrani (npr. kaleidoskop i likovi iz crtaća „Priča o igračkama“), a najbitnija je naprednija primena Siri, s novim ekranom na kome se prikazuju relevantni događaji, kao i bolja integracija s drugim aplikacijama (npr. Wallet‑om). Za one koji redovno vežbaju, tu je „pametni trener“ i mogućnost da se više vrsta vežbi veže u istu sesiju. Uspostavljena je saradnja s najvećim proizvođačima fitnes opreme, što će omogućiti dvosmernu razmenu podataka mašine sa satom. Na kraju, unapređena je kontrola muzike, uz upotrebu bežičnih slušalica (AirPods). Nekog većeg napretka, sve u svemu, nema.

macOS: High Sierra

Da bi „pronašli“ ime sledeće verzije operativnog sistema koji će naslediti sadašnji Sierra, Apple‑ovi marketinški stručnjaci otišli su u planine da gledaju i razmišljaju. I gle čuda, vratili su se sa inovativnim rešenjem – High Sierra. Daleko važnije od imena jesu novosti koje će nam doneti, a njih ima mnogo. Upgrade će, kao i do sada, biti besplatan.

Daleko najbitnije unapređenje jeste novi Apple File System – APFS. I dalje aktuelni HFS nastao je pre tridesetak godina i svojim nasleđem očito ometa napredak. APFS donosi novu arhitekturu, u potpunosti je 64‑bitni, prilagodljivost budućim medijima za čuvanje podataka, ugrađena je enkripcija, paralelizacija u radu s metapodacima, keširanje često korišćenih objekata… Ubrzanje rada je drastično, što je demonstrirano brzinom kopiranja fajlova i direktorijuma (sada je gotovo trenutno, kako i treba da bude).

Novi Safari će, navodno, biti najbrži browser na svetu, čak do 80 odsto brži od Chrome‑a. Imaće blokiranje video‑autoplej funkcije pa vas novi tab‑ovi neće otkrivati da na poslu gledate nešto što možda ne bi trebalo. Interesantno je da će imati ugrađeno inteligentno blokiranje trekera (ali i dalje neće ometati oglase), pa vas ono što ste pogledali neće neprestano pratiti u svim oglasima na stranicama po kojima se krećete.

Mail dobija Spotlight pretragu, deljenje ekrana i do 35 odsto bolju kompresiju, što znatno smanjuje zauzet prostor na disku. Program Photos imaće bolje prepoznavanje lica i unapređenu obradu slika, a otvara se i integracija sa eksternim aplikacijama, što će prvo iskoristiti servisi za pravljenje klasičnih papirnih fotografija.

Video je u današnje vreme svima ekstremno značajan, ali predstavlja opterećenje kako za računare, tako i za Internet linkove i provajdere. Stalni porast rezolucije i kvaliteta zahteva stalni porast količine prenetih podataka i sve veće brzine. H.264 standard je omogućio revoluciju u video‑strimingu, ali 4K i HDR zahtevali su više. Zato je implementiran H.265 koji donosi visokoefikasno video‑kodiranje (High Efficiency Video Coding – HEVC), sa do 40 odsto jačom kompresijom i detaljnijom slikom i HDR‑om. Sve novije Apple mašine imaju podršku za ovaj standard u hardveru, što koriste i profesionalni alati kao što je Final Cut.

Očigledan je Apple‑ov iskorak ka veoma jakoj grafici, verovatno kao posledica trenda prelaska grafičkih profesionalaca na PC platformu, kao i upliv VR‑a. Sve počinje od grafičkog procesora – GPU. API za njegovo korišćenje je Metal, koji rukuje ne samo grafikom već i mašinskim učenjem, recimo za prepoznavanje lica. Novi Metal 2 radi 10 puta brže, a sada podržava i eksternu grafiku za najzahtevnije korisnike – na raspolaganju je dev kit koji se sastoji od kućišta sa Thunderbolt 3 interfejsom, AMD Radeon RX 580 grafike i USB‑C haba. Metal for VR omogućava rad s virtuelnom realnošću, za šta se optimizuje Final Cut Pro X, Valve donosi Steam VR SDK, a Unity i Unreal prilagodiće svoje sisteme.

Mac i Kaby Lake

Sav taj softver mora da radi na nekom hardveru, a za njega najave nisu bile impresivne, i vezane su uglavnom za iMac. Svetliji ekrani, više boja, nov procesor (sedma generacija Intel Core Kaby Lake s višim frekvencijama, ali i HEVC dekoderom za video), novi GPU‑ovi (do Radeon‑a 580 sa 8 GB VRAM‑a), više memorije, veći diskovi… ILM i EPIC su demonstrirali zamišljenu VR Star Wars scenu sa sve Dartom Vejderom u 90 slika u sekundi. Izgledalo je impresivno, s neverovatno glatkim kretanjem, ali se i dalje jasno videlo da je to kompjuterska grafika. Ipak, drži nas jak utisak da će uskoro sve više glumaca a i celih filmova biti generisano na računarima. MacBook Pro, najprodavaniji Apple računar, dobija samo osveženje CPU‑a, SSD‑a i standardne grafike na 15“ modelu. Dakle, maksimalni RAM i dalje je samo 16 GB.

Jedina zaista zanimljiva stvar jeste novi ultrasnažni iMac, koji će (takođe) biti pušten u prodaju na jesen. Reč je o pravoj grafičkoj radnoj stanici. Iako izgleda kao standardni iMac (doduše tamnosive boje), unutra je drastično različit – nova arhitektura, Xeon‑i sa do 18 jezgara, Radeon Vega sa do 16 GB VRAM‑a, do 128 GB RAM‑a, 4 TB 3 Gbps SSD… Jasno je da je namenjen radu s videom, VR‑om i mašinskim učenjem. Nadamo se da ćemo imati prilike da ga i sami isprobamo.

iOS 11

Šta će doneti novi iOS 11? iMessages nove stikere i njihovu jednostavnu primenu iz drugih aplikacija kroz novi app drawer. Poruke mogu da se čuvaju u iCloud‑u, što omogućava pravu sinhronizaciju s drugim uređajima, a i ne zauzimaju prostor – samo poslednje poruke čuvaju se lokalno. Apple pay, koji prihvata sve više prodavaca u Americi, sada omogućava da se lako šalje novac i između fizičkih lica.

Siri Pomoćnica, koja je zaostala za konkurencijom, drastično je unapređena. Podržava 21 jezik i 36 država, govor je prirodniji, dodat je i muški glas, može da vrati više rezultata, a prevodi sa engleskog na kineski, francuski, nemački, italijanski i španski. Proširena je lista aplikacija kojima može da pristupi – transport, finansije, poruke, pretraga fotografija, VoIP pozivi, rekreacija, kontrole automobila, liste, QR kodovi… Stalno prati šta radite i pokušava da pogodi šta želite sledeće.

Softver za kameru dobio je HEVC podršku, s dva puta jačom kompresijom od JPEG‑a, koji je zamenjen HEIF formatom (i dalje je moguće šerovati slike). Unapređeno je slikanje pri lošem osvetljenju, uvedeni optička stabilizacija, blic i HDR, a programerima su dostupne odvojene slike s dve kamere na iPhone 7+ kroz Depth API. Photos ima zgodne nove fore – prepoznaje kućne ljubimce, sportske događaje, aktivnosti napolju (npr. ronjenje), venčanja, godišnjice… i od svih njih može da napravi kolekcije (memories). Portrait movies prikazuje film preko celog ekrana, bez obzira na orijentaciju. Live photos mogu da se trimuju, da se izabere ključna fotografija i da se slike vrte u krug (prelaz se pravi inteligentno pa je uvek „gladak“). Unapređene su i 3 touchD funkcije.

Mape imaju novi koristan dodatak, naročito za pripadnice ženskog pola – detaljne planove tržnih centara i aerodroma. Za sada su pokriveni samo veći gradovi u SAD, ali obećavaju dodavanje stotina novih mesečno. Koristan je prikaz dozvoljene brzine i kretanja po saobraćajnim trakama.

Kućna automatizacija

Kućna automatizacija jedan je od glavnih koraka u Apple‑ovoj strategiji za budućnost, pa je i Home Kit, preko koga se kontrolišu kućni uređaji, izuzetno važan. Apple se povezao s velikim brojem proizvođača opreme, među kojima su i zvučnici. Koristi se AirPlay 2 protokol koji omogućava i multiroom audio, a muziku može da reprodukuje i AppleTV. Zgodno je i grupno dodavanje pesama u plejlistu, što bi moglo malo da smanji tenziju u izboru pesama s decom. Servis Apple Music sada je otvoren i za developere, a samim tim i za integraciju, pa Shazam može da doda pesmu koju prepozna u plejlistu.

Posle devet godina, App store je najzad doživeo značajan redizajn. Napravljena je podela po tab‑ovima – Today, Games, Inapp purchase, Apps, a opisi sada mogu da sadrže video‑zapise i nagrade. Mašinsko učenje odavno je ugrađeno, ali sada su neke od tih mogućnosti (praćenje i prepoznavanje lica, poznatih objekata, teksta, bar‑koda, prirodnog govora, imena…) dostupne i programerima kroz Core ML. Najbolje je što se, zbog privatnosti, informacije obrađuju na samim uređajima.

Augmented Reality je novi korak napred, koji kroz AR Kit spaja sliku s kamere i interakciju s korisnikom. Omogućava prepoznavanje površina i realnih dimenzija, dodavanje objekata i njihovu interakciju (senka na virtuelnoj šolji od virtuelne lampe). Postoji podrška za Unity, Unreal, SceneKit. Demo firme Wingnut sa scenom na kojoj ljudi ratuju oko hrane zaista je impresivan.

iPad Pro

U ponudi se pojavljuje novi uređaj, dimenzija iPad‑a, sa 9,7“ ekranom, ali sada s realnom dijagonalom 10,5“, zahvaljujući užim ivicama. Brži je zahvaljujući novim čipovima, sa 24‑120 HZ osvežavanjem i sjajnošću od 600 nita (impresivno), baterijom koja će izdržati 10 sati rada, kamerama kao na iPhone‑u 7 i minimalno 64 GB memorije (što je dovoljno za realnu upotrebu). Demo s novim profesionalnim alatom za obradu slika Affinity Photo pokazao je da sve operacije, čak i one koje zahtevaju veliko CPU opterećenje, rade praktično trenutno. Interesantno je da je njegova grafika brža ravno 500 puta u odnosu na originalni iPad.

iOS za iPad je unapređen i pokazuje da Apple muku muči da od njega napravi poslovnu mašinu. Dodat je dock (kao na Mac računarima), ojađeni multitasking i deljenje ekrana, pamćenje položaja prozora, drag‑and‑drop, čak i folderi i fajlovi (pitanje je šta bi pokojni Jobs rekao na to)! Fenomenalno je što je ugrađena podrška za podatke na iCloud‑u, Dropbox‑u, Box‑u, OneDrive‑u, Google Drive‑u… koji se pojavljuju kao posebni drajvovi.

Sve to je ipak nedovoljno u odnosu na klasičan računar (uključujući Windows tablete) – koliko god iOS bio fenomenalan, jednostavno za to nije predviđen. Portiranje MacOS‑a na iPad bi, s druge strane, bio pravi potez – ne znamo da li Apple to priprema, ali je hardver već sada dovoljno jak.

HomePod

Apple je uveo više revolucija u muzički svet, a sada hoće da napravi još jednu – u kući. Napravili su svoj kućni bežični zvučnik koji spaja dva sveta: kvalitetno emitovanje muzike i govornog asistenta, naravno napakovanog tehnologijom. HomePod izgleda kao mrežasto burence visoko 17 cm s prečnikom od 14 cm. U donjem delu je sedam visokotonaca, svaki sa svojim pojačalom i hornom, dok je 10‑cm bas sa svojim kalibracionim mikrofonom u centralnom delu. Šest mikrofona osluškuje prostor zbog komandi koje možete izdati, što možete uraditi i tokom slušanja muzike.

Pored (kažu) odličnog kvaliteta zvuka, HomePod skenira fizički prostor oko sebe, na osnovu čega formira što bolju zvučnu sliku za slušaoce, a može se i staviti bilo gde. Ako imate dva komada, radiće u klasičnom stereo‑maniru. Nažalost, cena nije naivna i iznosi 349 dolara (bez takse), a za testove kvaliteta zvuka moramo sačekati da ga poznavaoci detaljno isprobaju.

Unapređenja skoro svega što Apple proizvodi brojna su i obimna. Nažalost, za većinu treba sačekati do jeseni kada ćemo tu opremu zaista uzeti u ruke…

Branko Nikitović i Srđan Marković

(Objavljeno u PC#245)

