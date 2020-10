Apple krije osmeh iza svojih novih emoji-ja s maskom

Apple je tiho ažurirao svoj emoji „Face with Medical Mask“ prijateljskim očima, obrvama i rumenim obrazima.

Nošenje maske ne znači da ste bolesni ili tužni

Pre je izgledao pomalo letargično. Sad je gotovo srećno, pa ispod možete praktično zamisliti osmeh. Osim što ne morate da zamišljate – kao što Emojipedia ističe, novi emoji je doslovno Appleov postojeći „smiley face“ sa maskom.

To je samo najnoviji način na koji su emodžiji evoluirali, s ciljem da izraze teskobu 2020. godine – čak i dok se drugi emodžiji odlažu do 2021. Ceo Emojipedia članak je lep pogled na to kako takav simbol može evoluirati. iOS 14.2 bi trebalo da izađe negde ove jeseni.

Izvor: Theverge

