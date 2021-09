Apple-ov patent za duže trajanje baterije na iPhone-u

U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) usvojio je Apple-ov zahtev za patent nazvan „Attention detection service“, čiji zahtev je predat 31. marta 2020. godine. Prema opisu, ovaj sistem prati različite periferne module unutar uređaja kako bi prepoznao da li korisnik obraća pažnju na njega.

Parcijalno isključivanje

U slučaju da korisnik ne gleda i ne koristi telefon, smanjila bi se potrošnja uređaja isključivanjem pojedinih njegovih delova, možda i celog uređaja.

Čak i u slučaju kada je iPhone povezan na punjač, ova tehnologija bi mogla da optimizuje njegovu potrošnju, što istovremeno znači, brže punjenje i manje zagrevanje telefona prilikom tog procesa. Iako ovaj patent sigurno neće biti uključen u nadolazeću seriju telefona i na njoj se aktivno radi na povećanju trajanja baterije. Na iPhone 13 modelima to je rešeno većim kapacitetima baterije (bar tako pominju nezvanični izvori). U svakom slučaju, iPhone 13 modeli, kao i njihovi naslednici moraće da imaju dobar energetski menadžment, prvenstveno zbog činjenice da Apple sada prelazi na 120 Hz ProMotion ekrane. Nezvanične informacije navode da će iPhone 13 mini model imati bateriju od 2406 mAh, iPhone 13 i iPhone 13 Pro baterije od 3095 mAh, dok će iPhone 13 Pro Max imati bateriju od 4352 mAh.

Naime, veća frekvencija osvežavanja ekrana utiče i na povećanu potrošnju baterije. Ako to dopunimo sa podrškom za 5G tehnologiju, jasno je da će novi modeli telefona biti sve zahtevniji na energetskom planu. Upravo to je razlog osmišljavanja pomenutog sistema. Patent obuhvata različite načine određivanja da li korisnik upotrebljava telefon. Osnovni je da li on gleda u telefon, a pratiće se i situacija dugotrajne tišine, da li ima dodira ekrana, da li telefon miruje…

