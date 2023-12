Apple planira proizvodnju 50 miliona telefona u Indiji u naredne tri godine

Apple je napravio više iPhone 15 u Indiji nego bilo koji prethodni model i planira da nastavi taj trend. Kompanija će prebaciti četvrtinu svoje proizvodnje iPhone-a – više od 50 miliona telefona – u Indiju u naredne dve do tri godine. Kina bi ipak ostala najveći dobavljač iPhone-a sa dobrom maržom.

Prodor u Indiju se odvija baš kako treba

Foxconn i drugi Apple dobavljači navodno veruju da se prodor u Indiju odvija dobro, tako da postavljaju teren za buduće širenje. Kompanija je isprva napredovala sporo zbog problema sa infrastrukturom i moćnih sindikata koji su pomogli da se postave restriktivnija pravila o radu — na primer, odbacivanje 12-časovnog radnog dana.

Indijski ministar trgovine rekao je početkom 2023. da Apple planira da proizvede 25 odsto svojih telefona u zemlji, ali za to nikada nije bio vezan vremenski okvir. Dve do tri godine bi predstavljale prilično dramatično povećanje, s obzirom na to da je iPhone 15 prvi put objavio model napravljen u Indiji na dan lansiranja.

Takođe je poznato da će Apple-ov ugovarač Foxconn proizvoditi više iPhone-a 15 nego prethodnih modela u svom pogonu u Tamil Naduu u Indiji. To je deo Apple-ovog plana da diverzifikuje proizvodnju suočen sa rizicima u lancu snabdevanja zbog tenzija između SAD i Kine. Foxconn trenutno gradi fabriku u južnoj državi Karnataka koja bi trebalo da bude otvorena u aprilu 2024. godine, a prema izvorima VSJ-a ima još jednu megafabriku na crtežu.

Do danas, Apple je napravio samo mali procenat svojih iPhone-a u Indiji, a proizvodnja je ranije zaostajala za Kinom i do devet meseci. To se promenilo sa iPhone-om 14, koji je počeo da se proizvodi istog meseca kao i u Kini, a iPhone 15s proizveden u Indiji bio je dostupan u prodavnicama pri lansiranju.

Odnosi između SAD i Kine su trenutno delikatni, a SAD su nedavno preduzele mere da blokiraju pristup naprednoj tehnologiji u zemlji. Apple nastavlja da naglašava značaj nacije, međutim, s tim da je izvršni direktor Tim Kuk dvaput putovao tamo u 2023. godine. Apple takođe prodaje veliki broj telefona u Kini, što čini oko 19 procenata svog ukupnog prihoda — dok naglašava da su svi telefoni u Kini prodati preko ovlašćenih kanala se takođe grade u Kini i koriste lokalne dobavljače.

