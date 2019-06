Apple razljutio korisnike postoljem za monitor od 999 dolara

Kompanija Apple je na svojoj godišnjoj konferenciji World Wide Developer Conference imala veliki broj predstavljanja i najava u uvodnom izlaganju, uključujući novi operativni sistem samo za iPad, nadolazeći iOS 13 i gašenje iTunes-a. Međutim, Apple-ove hardverske vesti su te o kojima se priča.

Kompanija je pokazala svoj novi Mac Pro desktop računar, koji izgleda kao mešavina grejalice, rendaljke za sireve i tostera, i predstavila Pro Display XDR monitor, 32-inčni ekran koji prikazuje 218 piksela po inču. Predstavili su i Pro Stand, aluminijumski stalak koji drži spomenuti monitor. Korisnici su neko vreme očekivali da će Apple otkriti novi Mac Pro, a Pro Display XDR takođe nije bio iznenađenje. Ono što je iznenadilo bilo je to što novi Apple monitor ne dolazi sa stalkom. Kupci će to zadovoljstvo morati da plate dodatnih 999 dolara.

Ni na monitor nema popusta. U SAD-u kupci mogu da očekuju da će ga plaćati suludih 4.999 dolara za Pro Display XDR. U međuvremenu, Mac Pro će koštati 5.999 dolara. Reakcija je, u najmanju ruku, bila negativna. Ovo je verovatno zbog činjenice da, za razliku od Apple-ovog direktora Tim Cook-a, većina nas nema neto vrednost od devet cifara.

You can buy an smartphone with the price of a monitor stand form the same company. #WWDC19 @Apple pic.twitter.com/MoWwjqXIUF

Mnogi na društvenim mrežama su istakli da je Apple-ov sjajni novi stalak od aluminija skuplji od nekih iPhon-a. U stvari, možete da kupite potpuno novi iPhone XS za istu cenu. Međutim, većina je jednostavno ponavljala reči „1.000 dolara“ i „stalak“ i prenosila od jednog do drugog sa različitim nivoima neverovanja, u rasponu od šaljivog preko ukočenog do besa.

the simulation is broken this is literally a fucking joke. I know some dumbass apple stan is gonna be like “well at least it’s good quality” BITCH IT’S A STAND FOR A MONITOR THAT COSTS A GRAND. JUST . THE . STAND. if anyone buys this I’m gonna egg your house pic.twitter.com/Dh4Hom6Pl2

